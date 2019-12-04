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В ЛНР не удивлены намерением Киева продлить закон о статусе Донбасса
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РИА Новости

В ЛНР не удивлены намерением Киева продлить закон о статусе Донбасса

10:22 04.12.2019 (обновлено: 11:09 04.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРодион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Представители от самопровозглашенных республик Донбасса на переговорах в Минске прогнозировали, что Киев продлит старый закон о статусе Донбасса, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Во вторник СМИ опубликовали информацию о том, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Рада из-за нехватки времени не будет принимать новый закон о статусе Донбасса, а продлит старый или примет его с доработками. В ЛНР ранее выражали сомнение, что Киев примет новый закон об особом статусе Донбасса.
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"Именно это мы и прогнозировали, но ждали, что признание будет 9-го вечером (9 декабря на саммите в "нормандском формате")", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникВадим ПристайкоЛуганская Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВ мире
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