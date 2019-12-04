Экстренные службы уточнили данные о пострадавших в ДТП под Воронежем

"По уточненным данным, пострадали 17 человек, в том числе три ребенка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на утро среды в Богучарской центральной районной больнице остаются восемь человек, трое из них - в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщало ГУМВД по Воронежской области, авария произошла в 12.30 мск вторника на 763-м километре трассы М-4 "Дон" в Богучарском районе. Водитель автобуса MAN, выполнявшего рейс из украинского города Запорожье в Ростов-на-Дону, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП из 28 человек (два водителя и 26 пассажиров), находившихся в автобусе, пострадали 17. Трое получили тяжелые травмы.