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Экстренные службы уточнили данные о пострадавших в ДТП под Воронежем
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РИА Новости

Экстренные службы уточнили данные о пострадавших в ДТП под Воронежем

10:12 04.12.2019
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© Фото : МВД РФ по Воронежской областиДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
© Фото : МВД РФ по Воронежской области
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Среди 17 пострадавших в ДТП в Богучарском районе Воронежской области украинцев - трое детей, в больницах остаются восемь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По уточненным данным, пострадали 17 человек, в том числе три ребенка", - сказал собеседник агентства.
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем
3 декабря, 16:48
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем
По его словам, на утро среды в Богучарской центральной районной больнице остаются восемь человек, трое из них - в тяжелом состоянии.
Как ранее сообщало ГУМВД по Воронежской области, авария произошла в 12.30 мск вторника на 763-м километре трассы М-4 "Дон" в Богучарском районе. Водитель автобуса MAN, выполнявшего рейс из украинского города Запорожье в Ростов-на-Дону, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП из 28 человек (два водителя и 26 пассажиров), находившихся в автобусе, пострадали 17. Трое получили тяжелые травмы.
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