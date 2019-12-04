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В ЛНР оценили пять сценариев Киева по реинтеграции Донбасса
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РИА Новости

В ЛНР оценили пять сценариев Киева по реинтеграции Донбасса

10:04 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоРодион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Сценарии реинтеграции Донбасса можно считать фантастикой до тех пор, пока не будет реальной модели дальнейшего сосуществования Киева и республик Донбасса, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Во вторник пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что на совещании при участии президента Украины по подготовке к встрече в "нормандском формате" утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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"И снова сказки о "пяти сценариях"! Их может быть и двадцать, но если не будет реальной модели дальнейшего сосуществования, их можно сразу передавать в отдел фантастики! Не существует моделей "реинтеграции", есть только шанс построить диалог, тяжелый диалог, Киева и Донбасса и договориться о модели дальнейшего сосуществования", - заявил Мирошник.
По мнению представителя республики, Киеву необходимо начать с уважения к людям живущим в Донбассе, с признания их прав и после этого можно начинать вести равноправный диалог.
"Когда же сторона, подписавшая соглашения на фоне военных поражений, исходит из того, что она кому-то будет навязывать свои правила и условия, то диалога не получится. И сценарии превращаются в очередной "патриотический фейк", которых в том здании (в Совете национальной безопасности и обороны Украины - ред.) за последние пять лет наплодили тонны!", - добавил Мирошник.
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