Росстат подсчитал стоимость тазика оливье

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики подсчитала, в какую сумму российской семье обойдутся 12 порций (тазик) салата оливье, пишет газета "Известия".
Для расчета использовался традиционный рецепт салата, который включает консервированные огурцы, горох, картофель, морковь, куриные яйца, вареную колбасу, майонез, а также репчатый лук. Это блюдо обойдется приблизительно в 1020 рублей.
По данным Росстата, подорожали почти все ингредиенты. Цена репчатого лука за год выросла на десять процентов, колбаса, горошек и консервированные огурцы подорожали на шесть процентов, майонез — на пять. Десяток яиц вырос в цене на процент, а вот морковь и картофель, наоборот, подешевели на 11 и три процента соответственно.
Дешевле будет приготовить селедку под шубой, отмечают эксперты Росстата. Чтобы сделать 12 порций салата, в который входят соленая сельдь, столовая свекла, морковь, яйца, репчатый лук и майонез, понадобится 471 рубль.
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