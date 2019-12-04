Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-04T11:00+0300
https://ria.ru/20191204/1561941872.html
Росстат подсчитал стоимость тазика оливье
https://cdn24.img.ria.ru/images/156194/42/1561944245_0:209:3270:2048_1036x0_80_0_0_7546ee1de8300eaec5be9524c9a4168a.jpg
РИА Новости

Росстат подсчитал стоимость тазика оливье

10:06 04.12.2019 (обновлено: 11:00 04.12.2019)
13675
© РИА Новости / Алексей Куденко Приготовление салата "Оливье"
 Приготовление салата Оливье
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики подсчитала, в какую сумму российской семье обойдутся 12 порций (тазик) салата оливье, пишет газета "Известия".
Для расчета использовался традиционный рецепт салата, который включает консервированные огурцы, горох, картофель, морковь, куриные яйца, вареную колбасу, майонез, а также репчатый лук. Это блюдо обойдется приблизительно в 1020 рублей.
Салат Оливье с крабами и домашним майонезом
28 ноября, 18:20Новый год—2020
Три рецепта "Оливье": классический, советский и современный
По данным Росстата, подорожали почти все ингредиенты. Цена репчатого лука за год выросла на десять процентов, колбаса, горошек и консервированные огурцы подорожали на шесть процентов, майонез — на пять. Десяток яиц вырос в цене на процент, а вот морковь и картофель, наоборот, подешевели на 11 и три процента соответственно.
Дешевле будет приготовить селедку под шубой, отмечают эксперты Росстата. Чтобы сделать 12 порций салата, в который входят соленая сельдь, столовая свекла, морковь, яйца, репчатый лук и майонез, понадобится 471 рубль.
Праздничный стол во время встречи Нового года
3 декабря, 18:51
Врач рассказала, кому нельзя есть селедку под шубой
13378511103
Обсудить 21
Новый год—2020РоссияРосстатОбщество
Популярные комментарии
Лучше бы росстат считал стоимость корзины ЖКХ для граждан, а с салатом они как-нибудь сами разберутся.
4 декабря, 10:12
P1Piter 1
3930104
Это дискриминация расчитать оливье и даже не упомянуть селедку под шубой!
4 декабря, 10:28
Василий Ушма
27100003
Рекомендуем
Елка, прикрепленная к потолку в детском саду в Омске
В Омске родители прибили елку к потолку в одном из детсадов
Молодые люди, которые строят ледовый городок в Яр-Сале
На Ямале строители ледового городка спасли детей из загоревшегося дома
Осмотр места стрельбы в Орджоникидзевском районе Перми
В Перми мужчина убил женщину и открыл стрельбу по прохожим
Люди гуляют по набережной
В РПЦ назвали законопроект о домашнем насилии неприемлемым
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Обыск в квартире сотрудницы банка в Москве
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Президент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского президенту Республики Сербии Александру Вучичу. 17 января 2019
"Русские не дарят, но дают хорошую цену". Зачем Вучич прилетел в Сочи
Полицейский у здания посольства Российской Федерации в Берлине
Германия вышлет двух сотрудников посольства России
Кебаб
Врач объяснила, почему россияне любят вредные продукты
Бутылка воды
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Акция националистов в Киеве
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в "оглуплении" украинцев
Актёр Дмитрий Певцов в сцене из спектакля Капкан
Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Аэропорт Хабаровска
В Хабаровске сняли с самолета группу слишком пьяных пассажиров
Морозы в Новосибирске
Россиян предупредили о перепадах температур в 25 градусов в декабре
Здание посольства России в Берлине
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
Лента новостейМолния