В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за снегопада

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено из-за снегопада в горах и предгорной части Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Во вторник в Краснодарском крае резко ухудшилась погода. В Краснодаре и районах наблюдалось налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман. В среду в Сочи также появилась угроза налипания снега.
"Экстренное предупреждение. В ближайшие 1-3 часа, а также утром и в первую половину дня 4 декабря в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении.
В горах курорта сохраняется слабая лавинная опасность выше двух тысяч метров над уровнем моря.
"Все городские службы переведены в режим повышенной готовности", - сообщает администрация Сочи.