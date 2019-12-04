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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за снегопада
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РИА Новости

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за снегопада

09:54 04.12.2019 (обновлено: 12:28 04.12.2019)
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© Фото : Funsochi.ruПервый снег в горах Сочи
Первый снег в горах Сочи
© Фото : Funsochi.ru
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено из-за снегопада в горах и предгорной части Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Во вторник в Краснодарском крае резко ухудшилась погода. В Краснодаре и районах наблюдалось налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман. В среду в Сочи также появилась угроза налипания снега.
"Экстренное предупреждение. В ближайшие 1-3 часа, а также утром и в первую половину дня 4 декабря в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении.
В горах курорта сохраняется слабая лавинная опасность выше двух тысяч метров над уровнем моря.
"Все городские службы переведены в режим повышенной готовности", - сообщает администрация Сочи.
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