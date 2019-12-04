США объявили России беспрецедентную визовую войну, заявил Морозов

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Последовательный отказ российским делегациям в визах США свидетельствует о том, что Вашингтон ведёт против России и визовую войну, помимо санкционной и информационной, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Посольство РФ в США заявило, что американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают переговорные форматы. Так, ранее не получили визы представители Федерального казначейства РФ, а также МИД.
"Ко всем так называемым войнам между нами - информационной, санкционной - добавилась ещё одна : визовая. Это общая тенденция нарастания недружественных акций на всех направлениях", - сказал Морозов.
Он отметил беспрецедентность этой "враждебной" стратегии.
"Не припомню, чтобы так ярко демонстрировалась столь враждебная стратегия по всем азимутам со стороны США в отношении России", - заявил сенатор.