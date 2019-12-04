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США объявили России беспрецедентную визовую войну, заявил Морозов
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РИА Новости

США объявили России беспрецедентную визовую войну, заявил Морозов

09:48 04.12.2019 (обновлено: 10:20 04.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Последовательный отказ российским делегациям в визах США свидетельствует о том, что Вашингтон ведёт против России и визовую войну, помимо санкционной и информационной, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Посольство РФ в США заявило, что американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают переговорные форматы. Так, ранее не получили визы представители Федерального казначейства РФ, а также МИД.
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"Ко всем так называемым войнам между нами - информационной, санкционной - добавилась ещё одна : визовая. Это общая тенденция нарастания недружественных акций на всех направлениях", - сказал Морозов.
Он отметил беспрецедентность этой "враждебной" стратегии.
"Не припомню, чтобы так ярко демонстрировалась столь враждебная стратегия по всем азимутам со стороны США в отношении России", - заявил сенатор.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииОлег МорозовРоссияСШАПолитика
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