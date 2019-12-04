Член ОП предложил главам регионов сделать 31 декабря выходным днем

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил сделать 31 декабря выходным днем на уровне регионов, с соответствующим письмом, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, он обратился к главам всех российских субъектов.

"На протяжении уже пяти лет продвигаю инициативу "31 декабря – выходной день". Важно отметить, что в прошлом, 2018 году, такая инициатива заработала для всех россиян в тестовом режиме. По итогу социологических опросов выявлено, что "коэффициент счастья" россиян в этот день был высоким. 80% опрошенных ответили, что счастливы, что 31 декабря выходной день", - говорится в письме.

Официальный выходной день, как отметил Хамзаев, сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей - более спокойными и счастливыми.

"Убежден, что 31 декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. На сегодняшний день инициатива "31 декабря – выходной день" активно обсуждается и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, общественностью. В этой связи, уважаемые коллеги, призываю Вас задуматься о благополучии наших граждан и доставить им радость, утвердив 31 декабря официальным нерабочим днем на территории вашего субъекта", - указано в письме.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.

Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.