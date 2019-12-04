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Член ОП предложил главам регионов сделать 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Член ОП предложил главам регионов сделать 31 декабря выходным днем

09:39 04.12.2019 (обновлено: 09:50 04.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовогодняя ель на Красной площади
Новогодняя ель на Красной площади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Новогодняя ель на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил сделать 31 декабря выходным днем на уровне регионов, с соответствующим письмом, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, он обратился к главам всех российских субъектов.
"На протяжении уже пяти лет продвигаю инициативу "31 декабря – выходной день". Важно отметить, что в прошлом, 2018 году, такая инициатива заработала для всех россиян в тестовом режиме. По итогу социологических опросов выявлено, что "коэффициент счастья" россиян в этот день был высоким. 80% опрошенных ответили, что счастливы, что 31 декабря выходной день", - говорится в письме.
Официальный выходной день, как отметил Хамзаев, сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей - более спокойными и счастливыми.
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Выходные дни в 2020 году
"Убежден, что 31 декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. На сегодняшний день инициатива "31 декабря – выходной день" активно обсуждается и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, общественностью. В этой связи, уважаемые коллеги, призываю Вас задуматься о благополучии наших граждан и доставить им радость, утвердив 31 декабря официальным нерабочим днем на территории вашего субъекта", - указано в письме.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
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Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Свое решение глава региона объяснил тем, что женщинах лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику. Также глава Кировской области Игорь Васильев объявил 31 декабря в регионе выходным днем. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости сообщил, что в Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами.
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28 ноября, 13:31
"Решение напрашивается". Будет ли в России 31 декабря выходным?В Госдуму поступил законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Законодатели, представители партий и эксперты оценили это предложение и рассказали, что нужно для его реализации.
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Новый год—2020Султан ХамзаевИгорь ВасильевСергей ЖвачкинЛДПРГосдума РФКировская областьТомская областьРоссияОбщество
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