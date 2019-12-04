На Комсомольск-на-Амуре обрушился мощный снегопад

ХАБАРОВСК, 4 дек - РИА Новости. Мощный снегопад, обрушившийся на Мощный снегопад, обрушившийся на Комсомольск-на-Амуре во вторник, принес 21,5 миллиметров осадков и стремится к рекорду, в городе отменили занятия в младших классах, комсомольчане готовятся выйти на общегородской субботник по расчистке сугробов, сообщает администрация города в среду.

Ранее сообщалось, что со вторника северные районы Хабаровского края находятся под властью циклона, там отмечается снег, местами сильный и ветер более 20 метров в секунду. На трассе Хабаровск-Комсомольск дежурят мобильные отряды спасателей.

"За прошедшие сутки выпало 21,5 миллиметров осадков, в 2014 году, который был очень снежным, в городе зарегистрировано выпадение 24 миллиметров за сутки. Снегопад значительно осложнил ситуацию на дорогах. В школах отменены занятия для 1-4 классов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, в настоящее время снегопад в городе продолжается. Прогнозируется, что он стихнет к вечеру среды.

По информации мэрии, глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник принял решение провести 5 декабря городской субботник по ликвидации последствий снежного циклона. Руководителей крупных промышленных предприятий, директоров учреждений и организаций, индивидуальных предпринимателей попросили организовать уборку снега на своих территориях. На субботник, вместе с работниками муниципалитета, выйдет и глава города.