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2019-12-04T09:34+0300
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На Комсомольск-на-Амуре обрушился мощный снегопад
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РИА Новости

На Комсомольск-на-Амуре обрушился мощный снегопад

09:34 04.12.2019
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© Фото : администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"Ликвидация последствий снежного циклона в Комсомольске-на-Амуре
Ликвидация последствий снежного циклона в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
ХАБАРОВСК, 4 дек - РИА Новости. Мощный снегопад, обрушившийся на Комсомольск-на-Амуре во вторник, принес 21,5 миллиметров осадков и стремится к рекорду, в городе отменили занятия в младших классах, комсомольчане готовятся выйти на общегородской субботник по расчистке сугробов, сообщает администрация города в среду.
Ранее сообщалось, что со вторника северные районы Хабаровского края находятся под властью циклона, там отмечается снег, местами сильный и ветер более 20 метров в секунду. На трассе Хабаровск-Комсомольск дежурят мобильные отряды спасателей.
"За прошедшие сутки выпало 21,5 миллиметров осадков, в 2014 году, который был очень снежным, в городе зарегистрировано выпадение 24 миллиметров за сутки. Снегопад значительно осложнил ситуацию на дорогах. В школах отменены занятия для 1-4 классов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в администрации, в настоящее время снегопад в городе продолжается. Прогнозируется, что он стихнет к вечеру среды.
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По информации мэрии, глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник принял решение провести 5 декабря городской субботник по ликвидации последствий снежного циклона. Руководителей крупных промышленных предприятий, директоров учреждений и организаций, индивидуальных предпринимателей попросили организовать уборку снега на своих территориях. На субботник, вместе с работниками муниципалитета, выйдет и глава города.
Сообщается, что коммунальным службам города поставлена задача расчистить дороги к больницам и школам. На городских улицах работает 46 единиц техники муниципальных предприятий, привлеченных организаций и управляющих компаний. Ведется расчистка центральных улиц, тротуаров, остановок общественного транспорта.
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Комсомольск-на-АмуреОбщество
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