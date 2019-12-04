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В Оренбургской области четыре человека погибли в крупном ДТП
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РИА Новости

В Оренбургской области четыре человека погибли в крупном ДТП

09:31 04.12.2019 (обновлено: 10:05 04.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
УФА, 4 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли, один с травмами госпитализирован после столкновения двух легковых автомобилей с грузовиком на трассе в Оренбургской области, сообщили в МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла на автомобильной дороге "Оренбург - Орск" в 6 километрах от поселка Сара Кувандыкского района. Выехавшие на место ДТП полицейские установили, что 33-летний водитель Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania под управлением 63-летнего водителя.
После столкновения большегруз на полосе встречного движения врезался в Toyota.
"В результате ДТП водитель и пассажиры Nissan 52 и 63 лет от полученных травм скончались на месте, водитель грузового автомобиля скончался после приезда бригады скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка Nissan, 51-летняя жительница Орска госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщает оренбургская полиция.
Врач скорой медицинской помощи
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УфаОренбургская областьКувандыкский районОрскПроисшествия
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