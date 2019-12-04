В Оренбургской области четыре человека погибли в крупном ДТП

УФА, 4 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли, один с травмами госпитализирован после столкновения двух легковых автомобилей с грузовиком на трассе в Оренбургской области, сообщили в МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла на автомобильной дороге "Оренбург - Орск" в 6 километрах от поселка Сара Кувандыкского района. Выехавшие на место ДТП полицейские установили, что 33-летний водитель Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania под управлением 63-летнего водителя.

После столкновения большегруз на полосе встречного движения врезался в Toyota.