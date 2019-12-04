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2019-12-04T09:30+0300
https://ria.ru/20191204/1561940972.html
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах возросло до 13 человек
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РИА Новости

Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах возросло до 13 человек

09:30 04.12.2019
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© REUTERS / Nino LucesЛиквидация последствий прохождения тайфуна Тисой" в городе Легаспи на Филиппинах. 3 декабря 2019
Ликвидация последствий прохождения тайфуна Тисой в городе Легаспи на Филиппинах. 3 декабря 2019
© REUTERS / Nino Luces
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Количество погибших в результате тайфуна "Тисой" на Филиппинах возросло до 13, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на данные полиции
Во вторник сообщалось о 9 погибших.
По данным полиции, пять человек погибли в Бикольском регионе в южной части острова Лусон. Еще пять человек погибли в регионе Мимаропа. Двое - в провинции Кесон, и один - на острове Лейте.
Поздно вечером в понедельник тайфун "Тисой" обрушился на территорию Филиппин в районе провинции Сорсогон и принес сильные дожди в Манилу. По данным СМИ, в связи с приходом тайфуна местные власти постановили провести эвакуацию свыше 500 тысяч человек.
По данным управления общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, всего более 300 тысяч человек находятся под угрозой наводнения, более 105 тысячам из них грозит опасность от грязевых потоков с вулкана Майон. Как сообщают СМИ, ожидается, что тайфун покинет территорию Филиппин только в четверг.
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