На Ямале строители ледового городка спасли детей из загоревшегося дома

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек - РИА Новости. Молодые люди, которые строят ледовый городок в селе Яр-Сале (ЯНАО), спасли детей из загоревшегося дома, сообщает пресс-служба администрации Ямальского района.
Возгорание в трехэтажном многоквартирном доме в районном центре, по данным МЧС, произошло в понедельник днем. Пожарным на его ликвидацию потребовалось менее 10 минут. Огонь повредил лестничную клетку на площади 6 квадратных метров, причина случившегося выясняется.
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Как пояснили в администрации района, пожарных вызвали молодые люди, которые не первый год приезжают в Яр-Сале строить ледовый городок на центральной площади. Во время работы они услышали крики из окна дома, расположенного рядом. О помощи просили две девочки.
"Кто-то сразу начал звонить пожарным, кто-то успокаивал детей, другие побежали в подъезд. В квартире на третьем этаже стоял густой дым. Дамиру и Роману удалось добраться до девочек и вытащить их из дома живыми и невредимыми. Как потом оказалось, возгорание произошло на лестничной площадке", - сообщили в пресс-службе.