На Ямале строители ледового городка спасли детей из загоревшегося дома

Возгорание в трехэтажном многоквартирном доме в районном центре, по данным МЧС, произошло в понедельник днем. Пожарным на его ликвидацию потребовалось менее 10 минут. Огонь повредил лестничную клетку на площади 6 квадратных метров, причина случившегося выясняется.

Как пояснили в администрации района, пожарных вызвали молодые люди, которые не первый год приезжают в Яр-Сале строить ледовый городок на центральной площади. Во время работы они услышали крики из окна дома, расположенного рядом. О помощи просили две девочки.