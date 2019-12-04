Россиян предупредили о перепадах температур в 25 градусов в декабре

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В первый месяц зимы температура на большей части европейской территории России будет выше нормы, рассказал в беседе с "Российской газетой" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Сейчас в Красноярском крае стоят морозы около 44-46 градусов ниже нуля, а на юге Западной Сибири — минус 25. К концу рабочей недели станет теплее, при этом в Томской, Омской, а также Новосибирской и Кемеровской областях начнется оттепель.
"В центре Красноярского края температура уже превысит норму на те же 12-14 градусов. Минимальные температуры составят минус 20, максимальные — минус пять-десять градусов. За четыре дня температура повысится на 25 градусов!" — подчеркнул Вильфанд.
В центральных регионах, отметил синоптик, зима пытается утвердитьcя в своих правах.
Так, в Москве в среду может начаться метель, а к вечеру на дорогах образуется гололед. В четверг жителей столицы ожидает оттепель. До конца недели температура воздуха будет выше нуля, добавил Вильфанд.
1 ноября, 15:10В Гидрометцентре пообещали россиянам "розовую" зиму