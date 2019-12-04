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Россиян предупредили о перепадах температур в 25 градусов в декабре
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РИА Новости

Россиян предупредили о перепадах температур в 25 градусов в декабре

09:23 04.12.2019 (обновлено: 13:52 04.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМорозы в Новосибирске
Морозы в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В первый месяц зимы температура на большей части европейской территории России будет выше нормы, рассказал в беседе с "Российской газетой" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Сейчас в Красноярском крае стоят морозы около 44-46 градусов ниже нуля, а на юге Западной Сибири — минус 25. К концу рабочей недели станет теплее, при этом в Томской, Омской, а также Новосибирской и Кемеровской областях начнется оттепель.

"В центре Красноярского края температура уже превысит норму на те же 12-14 градусов. Минимальные температуры составят минус 20, максимальные — минус пять-десять градусов. За четыре дня температура повысится на 25 градусов!" — подчеркнул Вильфанд.

В центральных регионах, отметил синоптик, зима пытается утвердитьcя в своих правах.
Так, в Москве в среду может начаться метель, а к вечеру на дорогах образуется гололед. В четверг жителей столицы ожидает оттепель. До конца недели температура воздуха будет выше нуля, добавил Вильфанд.
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УралЗападная СибирьРоман ВильфандГидрометцентрРоссийская газетаМоскваКрасноярский крайОмская областьПриволжский ФОТомская областьКемеровская областьОбщество
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