Россиян предупредили о перепадах температур в 25 градусов в декабре

"В центре Красноярского края температура уже превысит норму на те же 12-14 градусов. Минимальные температуры составят минус 20, максимальные — минус пять-десять градусов. За четыре дня температура повысится на 25 градусов!" — подчеркнул Вильфанд.

Так, в Москве в среду может начаться метель, а к вечеру на дорогах образуется гололед. В четверг жителей столицы ожидает оттепель. До конца недели температура воздуха будет выше нуля, добавил Вильфанд.