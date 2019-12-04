В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Трое полицейских в Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.

Ночью 25 октября 2019 года в лесу у села Зеркальное во время охоты в 37-летнего местного жителя выстрелили из огнестрельного оружия. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тело погибшего нашли позже.

"С 26 по 28 октября 2019 года в помещении отдела полиции в поселка городского типа Кавалерово сотрудники полиции применили недозволенные методы расследования к местному жителю, ставшему очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников МО МВД "Кавалеровский", по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По данным СУСК, "задержаны три сотрудника МО МВД "Кавалеровский". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Оперативное сопровождение ведут сотрудники краевой полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального управления МВД в ходе проверки выявили факт превышения должностных полномочий в отношении жителя села Зеркальное.