Обвиняемого в получении взятки депутата из ЯНАО заключили под стражу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек - РИА Новости. Главному инженеру компании "Салехардэнерго" в Главному инженеру компании "Салехардэнерго" в Ямало-Ненецком автономном округе , который также является депутатом местной думы, предъявили обвинение в получении от двух бизнесменов 4,8 миллиона рублей в качестве взятки, он заключен под стражу, сообщили РИА Новости в среду в региональном следственном управлении СК РФ

Ведомство в понедельник сообщало о задержании главного инженера АО "Салехардэнерго", депутата городской думы Салехарда, который получил от двух руководителей коммерческих организаций 4,8 миллиона рублей за "общее покровительство и попустительство по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов". Уголовное дело в отношении сотрудника "Салехардэнерго" возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере, бизнесменов подозревают в даче взятки по предварительному сговору.

"Главному инженеру "Салехардэнерго" по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение. В отношении бизнесменов вопрос об избрании меры пресечения будет решен в ближайшее время", - сказал РИА Новости представитель следственного управления.

Согласно сведениям на сайте думы Салехарда, главный инженер предприятия "Салехардэнерго" и депутат местного парламента - 55-летний Александр Пизняк, председатель думского комитета по вопросам ЖКХ и транспорта, беспартийный. Его доход в 2018 году составил 8,3 миллиона рублей.