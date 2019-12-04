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2019-12-04T08:54+0300
https://ria.ru/20191204/1561940202.html
Обвиняемого в получении взятки депутата из ЯНАО заключили под стражу
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РИА Новости

Обвиняемого в получении взятки депутата из ЯНАО заключили под стражу

08:54 04.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек - РИА Новости. Главному инженеру компании "Салехардэнерго" в Ямало-Ненецком автономном округе, который также является депутатом местной думы, предъявили обвинение в получении от двух бизнесменов 4,8 миллиона рублей в качестве взятки, он заключен под стражу, сообщили РИА Новости в среду в региональном следственном управлении СК РФ.
Ведомство в понедельник сообщало о задержании главного инженера АО "Салехардэнерго", депутата городской думы Салехарда, который получил от двух руководителей коммерческих организаций 4,8 миллиона рублей за "общее покровительство и попустительство по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов". Уголовное дело в отношении сотрудника "Салехардэнерго" возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере, бизнесменов подозревают в даче взятки по предварительному сговору.
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"Главному инженеру "Салехардэнерго" по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение. В отношении бизнесменов вопрос об избрании меры пресечения будет решен в ближайшее время", - сказал РИА Новости представитель следственного управления.
Согласно сведениям на сайте думы Салехарда, главный инженер предприятия "Салехардэнерго" и депутат местного парламента - 55-летний Александр Пизняк, председатель думского комитета по вопросам ЖКХ и транспорта, беспартийный. Его доход в 2018 году составил 8,3 миллиона рублей.
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Это второй крупный коррупционный скандал с участием депутатов думы Салехарда за последнее время. Летом 2018 года следователи обвинили другого члена местного парламента, Андраника Мкояна, в том, что он передал 200 тысяч рублей двум сотрудникам Росрыболовства, чтобы "замять" незаконное складирование его компанией щебня в водоохранной зоне Оби. Работники ведомства получили по три с половиной года лишения свободы, бизнесмена также осудили, он выплатил 12 миллионов рублей штрафа и был лишен депутатских полномочий.
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Ямало-Ненецкий автономный округСледственный комитет РФПроисшествия
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