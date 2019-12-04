В Белгородской области завершили разбор завалов на месте взрыва газа

ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Спасатели в Белгородской области завершили разбор завалов в доме, где накануне вечером взорвался газ, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.
Сейчас с места происшествия вывозят мусор.
Во вторник на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме прогремел взрыв. В результате обрушилась стена с четвертого по первый этаж.
В рухнувшей части здания прописаны 24 жильца. По последним данным, один человек погиб, шестеро пострадали.
Вчера, 13:31На месте взрыва под Белгородом завершен разбор заваловВзрыв бытового газа стал причиной обрушения дома в Белгородской области. Под завалами погиб один человек, шестеро пострадали, 18 эвакуированы. В результате взрыва обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Спасательные работы на месте взрыва завершены.