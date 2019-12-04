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В Белгородской области завершили разбор завалов на месте взрыва газа
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РИА Новости

В Белгородской области завершили разбор завалов на месте взрыва газа

08:50 04.12.2019 (обновлено: 13:41 04.12.2019)
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Спасатели в Белгородской области завершили разбор завалов в доме, где накануне вечером взорвался газ, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.
Сейчас с места происшествия вывозят мусор.
Во вторник на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме прогремел взрыв. В результате обрушилась стена с четвертого по первый этаж.
В рухнувшей части здания прописаны 24 жильца. По последним данным, один человек погиб, шестеро пострадали.
Взрыв бытового газа в жилом доме под Белгородом
Вчера, 13:31
На месте взрыва под Белгородом завершен разбор заваловВзрыв бытового газа стал причиной обрушения дома в Белгородской области. Под завалами погиб один человек, шестеро пострадали, 18 эвакуированы. В результате взрыва обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Спасательные работы на месте взрыва завершены.
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Обрушение дома в Белгородской областиБелгородская областьРоссияПроисшествия
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