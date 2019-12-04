В Белгородской области завершили разбор завалов на месте взрыва газа

На месте взрыва под Белгородом завершен разбор завалов Взрыв бытового газа стал причиной обрушения дома в Белгородской области. Под завалами погиб один человек, шестеро пострадали, 18 эвакуированы. В результате взрыва обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Спасательные работы на месте взрыва завершены.