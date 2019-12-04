Пропавших в Дагестане воспитанников интерната нашли на чердаке

ПЯТИГОРСК, 4 дек - РИА Новости. Трое пропавших в Дагестане воспитанников интерната для детей-инвалидов нашлись, они прятались от всех на чердаке, сообщает МВД по региону.
Во вторник вечером ведомство сообщило, что трое воспитанников интерната для детей-инвалидов "Забота" пропали в Дагестане.
"Дети найдены. Они спрятались на чердаке, чем заставили волноваться большое число людей", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Причины, по которым дети так поступили, не называются. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в МВД.
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