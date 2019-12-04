Роскачество выяснило, какая елка больше вредит экологии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Живая елка, купленная для новогоднего праздника, не наносит серьезного вреда природе, в отличие от искусственной, производство которой сопряжено с большими энергозатратами и парниковыми выбросами, говорится в сообщении Живая елка, купленная для новогоднего праздника, не наносит серьезного вреда природе, в отличие от искусственной, производство которой сопряжено с большими энергозатратами и парниковыми выбросами, говорится в сообщении Роскачества

"Урон природе наносит только незаконная вырубка. А те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках... Там их выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП", - сообщается в материалах организации.

С помощью санитарных вырубок лесной массив прореживают от большого количества деревьев, чтобы не истощать почву, а полученные от продажи средства лесничество использует на восстановление леса. "Поэтому, приобретая ель или сосну в специализированной точке продаж, вы можете быть уверены, что не наносите ущерба экологии", - отмечает Роскачество.

Между тем, искусственные елки не принимаются в переработку из-за неоднородного состава: попадая на свалку, они вызывают закисление грунтовых вод, а при сжигании выделяют канцерогены. "Поэтому, если вы принимаете решение отказаться от живого дерева, покупайте ёлку для долгой эксплуатации и сохраняйте у себя на долгие годы", - отмечают эксперты.

Роскачество советует покупать искусственную елку в крупных супермаркетах, магазинах и специализированных торговых точках. На упаковке должна быть информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ, об обработке антивоспламеняющими веществами, а также дата изготовления и информация об изготовителе. Информация должна быть представлена на русском языке. Качественное изделие не потеряет свой внешний вид, если погнуть ветки, подергать за иголки или провести рукой против их роста.

Живые елки продаются в лесничествах, магазинах и на ёлочных базарах. Легальный базар работает под соответствующей вывеской, а у продавца должен быть в наличии разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, прайс-лист, линейка или рулетка для замера дерева, а также упаковочный материал и книга отзывов и предложений, отмечается в сообщении.