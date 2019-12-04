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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-04T08:37+0300
https://ria.ru/20191204/1561939845.html
Роскачество выяснило, какая елка больше вредит экологии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156169/92/1561699236_0:430:2876:2048_1036x0_80_0_0_eefca2f233c674c0d9fa8723e9f624e3.jpg
РИА Новости

Роскачество выяснило, какая елка больше вредит экологии

08:37 04.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПодготовка к Новому году
Подготовка к Новому году
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Подготовка к Новому году. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Живая елка, купленная для новогоднего праздника, не наносит серьезного вреда природе, в отличие от искусственной, производство которой сопряжено с большими энергозатратами и парниковыми выбросами, говорится в сообщении Роскачества.
"Урон природе наносит только незаконная вырубка. А те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках... Там их выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП", - сообщается в материалах организации.
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С помощью санитарных вырубок лесной массив прореживают от большого количества деревьев, чтобы не истощать почву, а полученные от продажи средства лесничество использует на восстановление леса. "Поэтому, приобретая ель или сосну в специализированной точке продаж, вы можете быть уверены, что не наносите ущерба экологии", - отмечает Роскачество.
Между тем, искусственные елки не принимаются в переработку из-за неоднородного состава: попадая на свалку, они вызывают закисление грунтовых вод, а при сжигании выделяют канцерогены. "Поэтому, если вы принимаете решение отказаться от живого дерева, покупайте ёлку для долгой эксплуатации и сохраняйте у себя на долгие годы", - отмечают эксперты.
Роскачество советует покупать искусственную елку в крупных супермаркетах, магазинах и специализированных торговых точках. На упаковке должна быть информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ, об обработке антивоспламеняющими веществами, а также дата изготовления и информация об изготовителе. Информация должна быть представлена на русском языке. Качественное изделие не потеряет свой внешний вид, если погнуть ветки, подергать за иголки или провести рукой против их роста.
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Живые елки продаются в лесничествах, магазинах и на ёлочных базарах. Легальный базар работает под соответствующей вывеской, а у продавца должен быть в наличии разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, прайс-лист, линейка или рулетка для замера дерева, а также упаковочный материал и книга отзывов и предложений, отмечается в сообщении.
Ветви хорошей елки должны быть эластичными и легко гнуться, ствол покрыт иголками, хвоинки при разломе выделяют приятный аромат, и не осыпаются, если постучать деревом о землю. Если на срезе ствола есть широкая темная кайма - дерево простоит недолго, подчеркивается в сообщении.
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Новый год—2020РоскачествоРоссияОбщество
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