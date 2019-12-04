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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2019-12-04T08:25+0300
https://ria.ru/20191204/1561939736.html
Во всех МФЦ Москвы появилась возможность оплатить госуслуги картой
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РИА Новости

Во всех МФЦ Москвы появилась возможность оплатить госуслуги картой

08:25 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМногофункциональный центр предоставления госуслуг
Многофункциональный центр предоставления госуслуг
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Многофункциональный центр предоставления госуслуг. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госпошлины и госуслуги можно оплатить банковской картой или смартфоном во всех центрах "Мои документы", сообщается на сайте мэра Москвы.
"Во всех 130 центрах госуслуг, во флагманских центрах, а также во дворце "Мои документы" горожане могут оплатить госпошлины и госуслуги при помощи банковской карты или смартфона в окнах приема заявителей. Там установлены терминалы безналичной оплаты. Раньше такая услуга была доступна лишь в некоторых филиалах", - говорится в сообщении.
Ранее для оплаты госпошлин и госуслуг москвичам нужно было воспользоваться терминалами, банкоматами в зоне ожидания центра или обратиться в отделение банка. Затем квитанцию нужно было предъявить специалисту центра. Теперь посетитель может получить и опалить услугу сразу в окне приема.
Уточняется, что горожане по-прежнему могут оплачивать госпошлины и госуслуги наличным расчетом - через терминал, банкомат или банк.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГосуслугиОбщество
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