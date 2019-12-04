Во всех МФЦ Москвы появилась возможность оплатить госуслуги картой

"Во всех 130 центрах госуслуг, во флагманских центрах, а также во дворце "Мои документы" горожане могут оплатить госпошлины и госуслуги при помощи банковской карты или смартфона в окнах приема заявителей. Там установлены терминалы безналичной оплаты. Раньше такая услуга была доступна лишь в некоторых филиалах", - говорится в сообщении.