Во всех МФЦ Москвы появилась возможность оплатить госуслуги картой

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госпошлины и госуслуги можно оплатить банковской картой или смартфоном во всех центрах "Мои документы", сообщается на сайте мэра Москвы.
"Во всех 130 центрах госуслуг, во флагманских центрах, а также во дворце "Мои документы" горожане могут оплатить госпошлины и госуслуги при помощи банковской карты или смартфона в окнах приема заявителей. Там установлены терминалы безналичной оплаты. Раньше такая услуга была доступна лишь в некоторых филиалах", - говорится в сообщении.
Ранее для оплаты госпошлин и госуслуг москвичам нужно было воспользоваться терминалами, банкоматами в зоне ожидания центра или обратиться в отделение банка. Затем квитанцию нужно было предъявить специалисту центра. Теперь посетитель может получить и опалить услугу сразу в окне приема.
Уточняется, что горожане по-прежнему могут оплачивать госпошлины и госуслуги наличным расчетом - через терминал, банкомат или банк.