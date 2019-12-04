При взрыве газа под Белгородом восемь квартир получили повреждения

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Восемь из 12 квартир получили различные повреждения при взрыве газа в доме в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. По последним данным, один человек погиб, шестеро пострадали.
"Повреждения имеют восемь квартир", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с места происшествия уже вывезено 60 кубометров обломков здания и 80 кубометров строительного мусора.