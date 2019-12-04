При взрыве газа под Белгородом восемь квартир получили повреждения

Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ

Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ

"Повреждения имеют восемь квартир", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с места происшествия уже вывезено 60 кубометров обломков здания и 80 кубометров строительного мусора.