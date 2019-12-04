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При взрыве газа под Белгородом восемь квартир получили повреждения
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РИА Новости

При взрыве газа под Белгородом восемь квартир получили повреждения

08:14 04.12.2019 (обновлено: 08:49 04.12.2019)
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Восемь из 12 квартир получили различные повреждения при взрыве газа в доме в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. По последним данным, один человек погиб, шестеро пострадали.
Обрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019
Вчера, 00:46
Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
"Повреждения имеют восемь квартир", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с места происшествия уже вывезено 60 кубометров обломков здания и 80 кубометров строительного мусора.
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