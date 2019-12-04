В Хабаровском крае иномарка врезалась в междугородний рейсовый автобус

ХАБАРОВСК, 4 дек - РИА Новости. Лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota Ipsum и рейсового автобуса произошло на трассе Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск, водитель иномарки госпитализирована, пассажиры автобуса не пострадали, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в среду.
Отмечается, что авария произошла на участке трассы Комсомольск-на-Амуре – Селихино 3 декабря.
"По предварительной информации, пассажирский междугородний автобус следовал из Хабаровска в Комсомольск. Женщина-водитель автомобиля Toyota Ipsum выехала на встречную полосу при совершении обгона и не успела завершить манёвр. Произошло лобовое столкновение "Тойоты" с автобусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от удара искорёженную машину отбросило в кювет. Женщину из машины доставали спасатели, в тяжёлом состоянии ее увезли в больницу.
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"Водитель и пассажиры автобуса не пострадали, несмотря на серьёзное повреждение передней части автобуса. Их с места аварии на другом автобусе доставили в пункт назначения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в среду на трассе Хабаровск-Комсомольск дежурят 4 мобильные группы спасателей МЧС. Со вторника северные районы Хабаровского края находятся под властью циклона, там отмечается снег, местами сильный и ветер более 20 метров в секунду.