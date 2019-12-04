Снег, метель и туман придут в Москву в среду во второй половине дня

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Снег, переходящий в мокрый снег, метель и туман с гололедом ожидают Снег, переходящий в мокрый снег, метель и туман с гололедом ожидают москвичей в среду во второй половине дня, температура воздуха в столице будет околонулевой, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня нас значительное ухудшение погодных условий. Во второй половине дня пойдет снег, переходящий в мокрый снег, не исключена метель. А уже вечером местами возможен туман и гололедные явления", - сказала Волосюк.

По ее словам, в столице потеплеет, и к вечеру температура будет около нуля градусов.

"Температура повысится до ноля - минус 2 градусов, в столичном регионе мы ожидаем ноль – минус 3. Но к вечеру практически везде столбики термометров уже будут колебаться вблизи нулевой отметки", - сказала Волосюк.