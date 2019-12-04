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https://ria.ru/20191204/1561939283.html
Снег, метель и туман придут в Москву в среду во второй половине дня
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РИА Новости

Снег, метель и туман придут в Москву в среду во второй половине дня

07:55 04.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегопад . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Снег, переходящий в мокрый снег, метель и туман с гололедом ожидают москвичей в среду во второй половине дня, температура воздуха в столице будет околонулевой, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня нас значительное ухудшение погодных условий. Во второй половине дня пойдет снег, переходящий в мокрый снег, не исключена метель. А уже вечером местами возможен туман и гололедные явления", - сказала Волосюк.
По ее словам, в столице потеплеет, и к вечеру температура будет около нуля градусов.
"Температура повысится до ноля - минус 2 градусов, в столичном регионе мы ожидаем ноль – минус 3. Но к вечеру практически везде столбики термометров уже будут колебаться вблизи нулевой отметки", - сказала Волосюк.
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Метеоролог также добавила, что ветер южный, юго-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, а в порывах местами может достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба, что на 7 единиц ниже московской нормы.
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