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Россия и Китай намерены укреплять партнерство по безопасности
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РИА Новости

Россия и Китай намерены укреплять партнерство по безопасности

07:51 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ШАНХАЙ (Китай), 4 дек - РИА Новости. Москва и Пекин намерены укреплять двустороннее взаимодействие по вопросам стратегической безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Курс на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в полной мере отвечает интересам развития России и Китая", - отметил Патрушев в ходе российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности, проходящих в среду в Шанхае. По его словам, можно констатировать, что партнерство Москвы и Пекина продолжает свое развитие "по восходящей траектории в полном соответствии с ключевыми интересами наших государств".

"Ключевые задачи по дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства нам ясны. Намерены продолжать доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности", - сказал секретарь СБ РФ.
Патрушев отметил, что интенсивные доверительные контакты на высшем уровне оставались "важнейшей и надежной опорой всей конструкции российско-китайского стратегического партнерства", давали возможность эффективно контролировать реализацию намеченных планов, а также "своевременно координировать шаги по актуальным международным вопросам, в том числе с учетом американского фактора".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
2 декабря, 13:19
Россию и Китай связывают доверительные контакты, заявил Патрушев
Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в свою очередь отметил, что подписанное в июне нынешнего года совместное российско-китайское заявление о развитии стратегического взаимодействия обозначило новые задачи по сотрудничеству РФ и КНР "бок о бок" в области обеспечения стратегической безопасности.
По словам Ян Цзечи, Москве и Пекину в условиях нестабильности современной международной обстановки важно упрочить взаимодействие, чтобы сообща противостоять внешним угрозам и вмешательству извне. И формат совместных консультаций является "очень важным механизмом" обеспечения такого взаимодействия, подчеркнул Ян Цзечи.
В подписанном 5 июня нынешнего года в Москве президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном российско-китайском заявлении о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, говорится, что "целями российско-китайского сотрудничества в сфере безопасности являются обеспечение национальной безопасности двух стран и создание благоприятных условий для их устойчивого развития, эффективное противостояние как различного рода традиционным, так и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности".
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