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2019-12-04T09:01+0300
https://ria.ru/20191204/1561939000.html
Глава МИД Украины рассказал о проекте решения "нормандского саммита"
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РИА Новости

Глава МИД Украины рассказал о проекте решения "нормандского саммита"

07:22 04.12.2019 (обновлено: 09:01 04.12.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Проект решения саммита в "нормандском формате" предполагает "фиксацию достижений" в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех". Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования", — приводит его слова издание "Европейская правда".

В конце документа, по словам министра, говорится о том, что "лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив. — Прим. ред)". "Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств", — добавил он.
При этом Пристайко подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность исполнения минских договоренностей.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
3 декабря, 22:41
В МИД опровергли сообщения о расширении "нормандского формата"
Девятого декабря в Париже пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Противостояние длится с апреля 2014 года, его жертвами, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Пути деэскалации обсуждаются также на встречах контактной группы в Минске. Она приняла уже три документа, однако перестрелки продолжаются.
Президент РФ Владимир Путин
3 декабря, 13:22
Путин и глава Еврокомиссии обсудили встречу "нормандского формата"
5418694837
Обсудить 18
Вадим Пристайко"Нормандская четверка"МИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина - это не государство вообще! Ущербное образование, где телефонные переговоры глав государств обсуждаются в открытом доступе и где вываливаются на всеобщее обозрение решения по грядущей встрече глав государств.
4 декабря, 07:49
scoffer
9210000
ВВП едет на этот саммит прекрасно понимая, что никакого продвижения не будет. Но использует эту поездку для встречи с Макрон и Меркель, а заодно покажет, что продвижения не случилось не из-за России, а из-за упёртости Украины.
4 декабря, 09:20
eldeckel
1700001
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