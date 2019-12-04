Глава МИД Украины рассказал о проекте решения "нормандского саммита"

"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех". Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования", — приводит его слова издание "Европейская правда".

В конце документа, по словам министра, говорится о том, что "лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив. — Прим. ред)". "Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств", — добавил он.

При этом Пристайко подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность исполнения минских договоренностей.

Девятого декабря в Париже пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.