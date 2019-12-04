Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах возросло до девяти человек

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Количество погибших в результате тайфуна "Тисой" на Филиппинах возросло до девяти, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на местные власти.
Во вторник сообщалось о двух погибших.
3 декабря, 12:12В Маниле отменили около 300 рейсов из-за тайфуна
Поздно вечером в понедельник тайфун "Тисой" обрушился на территорию Филиппин в районе провинции Сорсогон и принес сильные дожди в Манилу. По данным газеты Philippine Star, в связи с приходом тайфуна число эвакуированных в стране превысило 225 тысяч человек.
По данным управления общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, всего более 300 тысяч человек находятся под угрозой наводнения, более 105 тысячам из них грозит опасность от грязевых потоков с вулкана Майон. Как сообщают СМИ, ожидается, что тайфун покинет территорию Филиппин только в четверг.