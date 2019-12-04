Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T07:15+0300
https://ria.ru/20191204/1561938975.html
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах возросло до девяти человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/156190/18/1561901888_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_93d19cdbbe1a0e172e72d1e1906ac51e.jpg
РИА Новости

Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах возросло до девяти человек

07:15 04.12.2019
596
© REUTERS / Nino LucesПоследствия прохождения тайфуна Тисой" на Филиппинах. 3 декабря 2019
Последствия прохождения тайфуна Тисой на Филиппинах. 3 декабря 2019
© REUTERS / Nino Luces
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Количество погибших в результате тайфуна "Тисой" на Филиппинах возросло до девяти, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на местные власти.
Во вторник сообщалось о двух погибших.
Сотрудники авиакомпании держат таблички с номерами отмененных рейсов в аэропорту Манилы, Филиппины. 3 декабря 2019
3 декабря, 12:12
В Маниле отменили около 300 рейсов из-за тайфуна
Поздно вечером в понедельник тайфун "Тисой" обрушился на территорию Филиппин в районе провинции Сорсогон и принес сильные дожди в Манилу. По данным газеты Philippine Star, в связи с приходом тайфуна число эвакуированных в стране превысило 225 тысяч человек.
По данным управления общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, всего более 300 тысяч человек находятся под угрозой наводнения, более 105 тысячам из них грозит опасность от грязевых потоков с вулкана Майон. Как сообщают СМИ, ожидается, что тайфун покинет территорию Филиппин только в четверг.
001300
Обсудить 0
ФилиппиныВ мире
Рекомендуем
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев проведет консультации по стратегической стабильности в Шанхае
Климатическая конференция COP25 в Мадриде
Лидеры ЕС призвали распространить "зеленую сделку" на мировой уровень
Премьер-министр Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами России. 2 декабря 2019
Медведев продлил ввоз иномарок без "ЭРА-ГЛОНАСС" на Дальний Восток
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Парламент Азербайджана объявил о самороспуске
Президент США Дональд Трамп
Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО
Роберт Шлегель на заседании Государственной Думы РФ
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев в радиорубке Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Васильев: проект "100 школ" повысил качество образования в Дагестане
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Годовщина начала событий на киевском Майдане
Стали известны новые подробности скандала с "Небесной сотней"
Марс
Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
Нагорный Карабах
Встреча Азербайджана и Армении по Карабаху пройдет четвертого декабря
Наручники
Жителя Карелии, убившего 12-летнюю девочку, осудили на 21 год
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Встреча Путина и Эрдогана намечена на январь
Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
Лента новостейМолния