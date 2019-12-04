Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах возросло до девяти человек

По данным управления общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, всего более 300 тысяч человек находятся под угрозой наводнения, более 105 тысячам из них грозит опасность от грязевых потоков с вулкана Майон. Как сообщают СМИ, ожидается, что тайфун покинет территорию Филиппин только в четверг.