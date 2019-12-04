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2019-12-04T14:16+0300
https://ria.ru/20191204/1561938947.html
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
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РИА Новости

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

07:11 04.12.2019 (обновлено: 14:16 04.12.2019)
80041
© МВД РФОбыск в квартире сотрудницы банка в Москве
Обыск в квартире сотрудницы банка в Москве
© МВД РФ
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установлены и задержаны двое подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины", — сказала Ирина Волк.

© МВД РФПодозреваемая в попытке кражи восьми миллионов рублей в Москве
Подозреваемая в попытке кражи восьми миллионов рублей в Москве
© МВД РФ
Подозреваемая в попытке кражи восьми миллионов рублей в Москве
По ее словам, в полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропали около восьми миллионов рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, ими оказались сотрудница банка и ее сын.
Как пояснила Ирина Волк, женщина изменила реквизиты расчетного счета москвича на данные своего знакомого. Однако завершить операцию по обналичиванию злоумышленники не смогли по не зависящим от них причинам.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
25 октября, 10:17
В Москве из машины пенсионера украли почти четыре миллиона рублей
При обыске у задержанных полицейские изъяли 7,5 миллиона рублей, происхождение которых устанавливается.
Следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемые находятся под домашним арестом.
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Ирина ВолкМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Тут недавно писали, что судили пацана детдомовца. Спионерил коробку шоколадок в магазине. Судили по статье "Грабёж". Здесь "... возбудили уголовное дело по статье "Кража". Что именно я не понимаю в российской юриспруденции? Чем больше украл, тем легче статья?
4 декабря, 07:17
Никита Ермаков
5931517
Вот москоские пенсионеры имеют миллионы на счетах, а Российские сколько?
4 декабря, 09:01
Dmitry Ivanov
42552111
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