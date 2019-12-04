В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Обыск в квартире сотрудницы банка в Москве

© МВД РФ Обыск в квартире сотрудницы банка в Москве

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установлены и задержаны двое подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины", — сказала Ирина Волк.

© МВД РФ Подозреваемая в попытке кражи восьми миллионов рублей в Москве © МВД РФ Подозреваемая в попытке кражи восьми миллионов рублей в Москве

По ее словам, в полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропали около восьми миллионов рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, ими оказались сотрудница банка и ее сын.

Как пояснила Ирина Волк, женщина изменила реквизиты расчетного счета москвича на данные своего знакомого. Однако завершить операцию по обналичиванию злоумышленники не смогли по не зависящим от них причинам.

При обыске у задержанных полицейские изъяли 7,5 миллиона рублей, происхождение которых устанавливается.