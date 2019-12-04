В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установлены и задержаны двое подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины", — сказала Ирина Волк.
© МВД РФПодозреваемая в попытке кражи восьми миллионов рублей в Москве
© МВД РФ
Подозреваемая в попытке кражи восьми миллионов рублей в Москве
По ее словам, в полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропали около восьми миллионов рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, ими оказались сотрудница банка и ее сын.
Как пояснила Ирина Волк, женщина изменила реквизиты расчетного счета москвича на данные своего знакомого. Однако завершить операцию по обналичиванию злоумышленники не смогли по не зависящим от них причинам.
25 октября, 10:17В Москве из машины пенсионера украли почти четыре миллиона рублей
При обыске у задержанных полицейские изъяли 7,5 миллиона рублей, происхождение которых устанавливается.
Следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемые находятся под домашним арестом.