В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку

ИРКУТСК, 4 дек — РИА Новости. Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
Вечером 3 декабря в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Усть-Кут — Киренск, где водитель автомашины Scania не выполнил требование "Движение грузовых транспортных средств запрещено" и поехал через мост.
"В результате состоялось обрушение, и мост через реку Макаровка в настоящее время не пригоден для проезда транспорта. На данный момент на 76-м километре автодороги Усть-Кут — Киренск движение затруднено", — говорится в сообщении.
Для легкового транспорта организован объездной маршрут. Специалисты принимают меры для восстановления движения.
© Фото : МВД по Иркутской областиНа 76-м километре автодороги Усть-Кут — Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019
© Фото : МВД по Иркутской области
На 76-м километре автодороги Усть-Кут — Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019