В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку

Вечером 3 декабря в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Усть-Кут — Киренск, где водитель автомашины Scania не выполнил требование "Движение грузовых транспортных средств запрещено" и поехал через мост.

"В результате состоялось обрушение, и мост через реку Макаровка в настоящее время не пригоден для проезда транспорта. На данный момент на 76-м километре автодороги Усть-Кут — Киренск движение затруднено", — говорится в сообщении.