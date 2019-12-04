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2019-12-04T10:58+0300
https://ria.ru/20191204/1561938927.html
В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку
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РИА Новости

В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку

07:09 04.12.2019 (обновлено: 10:58 04.12.2019)
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© Фото : МВД по Иркутской областиНа 76-м километре автодороги Усть-Кут — Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019
На 76-м километре автодороги Усть-Кут — Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019
© Фото : МВД по Иркутской области
На 76-м километре автодороги Усть-Кут — Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019
ИРКУТСК, 4 дек — РИА Новости. Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
Вечером 3 декабря в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Усть-Кут — Киренск, где водитель автомашины Scania не выполнил требование "Движение грузовых транспортных средств запрещено" и поехал через мост.
Кадры с места обрушения моста на окраине Оренбурга
3 декабря, 11:20
Власти сообщили, когда начнется разбор обрушившегося моста в Оренбурге
"В результате состоялось обрушение, и мост через реку Макаровка в настоящее время не пригоден для проезда транспорта. На данный момент на 76-м километре автодороги Усть-Кут — Киренск движение затруднено", — говорится в сообщении.
Для легкового транспорта организован объездной маршрут. Специалисты принимают меры для восстановления движения.
© Фото : МВД по Иркутской областиНа 76-м километре автодороги Усть-Кут — Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019
На 76 километре автодороги Усть-Кут – Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019
© Фото : МВД по Иркутской области
На 76-м километре автодороги Усть-Кут — Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019
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Иркутская областьПроисшествия
Популярные комментарии
В Иркутской обласьти? Что, правда? Кто у вас статьи-то пишет, клоуны?
4 декабря, 07:11
ИУИгорь Усатов
620004
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