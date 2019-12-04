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Умер бывший зампред АПН Валерий Кузнецов
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РИА Новости

Умер бывший зампред АПН Валерий Кузнецов

07:07 04.12.2019 (обновлено: 10:50 04.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий СавельевЗаместитель председателя правления Информационного агентства "Новости" Валерий Алексеевич Кузнецов
Заместитель председателя правления Информационного агентства Новости Валерий Алексеевич Кузнецов
© РИА Новости / Виталий Савельев
Заместитель председателя правления Информационного агентства "Новости" Валерий Алексеевич Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни скончался бывший заместитель председателя Агентства печати "Новости" (АПН) — предшественника РИА Новости и МИА "Россия сегодня" Валерий Кузнецов.

"Валерий Алексеевич умер в воскресенье", — сообщили РИА Новости родственники Кузнецова.

Прощание состоится в среду, в 12:00 в Центральной клинической больнице № 1 Управделами президента по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут в другой день на Новодевичьем кладбище.
Кузнецов Валерий Алексеевич родился 10 февраля 1937 года в Ленинграде. Весь период блокады провел в осажденном городе со своим отцом, одним из руководителей обороны города, первым секретарем обкома и горкома, репрессированным в 1950-х по "ленинградскому делу".
В 1960-м Кузнецов окончил МГИМО, 1965-м — его аспирантуру, в то же время был секретарем комитета комсомола института.
После работал в Комитете молодежных организаций СССР, возглавлял его парторганизацию, был ответственным секретарем Студенческого совета Советского Союза. Продолжил трудовую деятельность в отделе пропаганды ЦК КПСС, заведовал там сектором газет и курировал ТАСС.
В 1980-1981 годах Кузнецов был в Афганистане в группе политсоветников при руководстве ЦК Народно-демократической партии страны. Работал заместителем начальника Главлита СССР (в ранге заместителя министра), зампредседателя правления АПН, занимал ответственные должности в аппарате правительства. С 2003 года стал директором "Меркурий-клуба", основателем и председателем правления которого был Евгений Примаков.
Здание АПН на Зубовском бульваре
24 июня, 02:33
78-летие Совинформбюро
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Валерий КузнецовРоссия сегодняРИА НовостиМоскваРоссияОбщество
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