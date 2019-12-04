Умер бывший зампред АПН Валерий Кузнецов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни скончался бывший заместитель председателя Агентства печати "Новости" (АПН) — предшественника В Москве на 83-м году жизни скончался бывший заместитель председателя Агентства печати "Новости" (АПН) — предшественника РИА Новости МИА "Россия сегодня" Валерий Кузнецов.

"Валерий Алексеевич умер в воскресенье", — сообщили РИА Новости родственники Кузнецова.

Прощание состоится в среду, в 12:00 в Центральной клинической больнице № 1 Управделами президента по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут в другой день на Новодевичьем кладбище.

Кузнецов Валерий Алексеевич родился 10 февраля 1937 года в Ленинграде. Весь период блокады провел в осажденном городе со своим отцом, одним из руководителей обороны города, первым секретарем обкома и горкома, репрессированным в 1950-х по "ленинградскому делу".

В 1960-м Кузнецов окончил МГИМО, 1965-м — его аспирантуру, в то же время был секретарем комитета комсомола института.

После работал в Комитете молодежных организаций СССР, возглавлял его парторганизацию, был ответственным секретарем Студенческого совета Советского Союза. Продолжил трудовую деятельность в отделе пропаганды ЦК КПСС, заведовал там сектором газет и курировал ТАСС.