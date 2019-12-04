Ученый: белому медведю с надписью "Т-34" не грозит смерть от голода

"Этот ролик я сделал ради того, чтобы успокоить всех добрых самаритян, которые волнуются о судьбе белого медведя "Т-34". Шутка, конечно, очень некрасивая по отношению к хищнику, символизирующему чистоту Арктики. Но и с голода от этого он ни в коем случае не умрет, потому что пачкаться белые медведи умеют и покруче, чем жалкая надпись краской. Но при этом дружат с гигиеной и красоту наводить умеют", - отметил Кочнев под видео.