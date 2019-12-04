Ученый: белому медведю с надписью "Т-34" не грозит смерть от голода

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Ученый на Чукотке после появления видео с белым медведем, на боку которого неизвестные написали "Т-34", смонтировал ролик, чтобы показать, что разукрашенному хищнику не грозит смерть от голода.
В понедельник сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры опубликовал видео с белым медведем, на боку которого черной краской крупно написано "Т-34". Старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев сообщил РИА Новости, что пока неясно, где сделано видео - на Чукотке или на Новой Земле, где после нашествия этих хищников могли отлавливать и обездвиживать зверей, а "шутники" могли этим воспользоваться. Ученый отметил, что если это обычная краска, то она быстро смоется, но первое время охотиться медведю будет тяжело.
В среду Кочнев опубликовал на своем канале на YouTube ролик из собственных видеосъемок, где видно, как испачкавшийся белый медведь обтирается об лед и снег и купается в холодной воде. На видео хищник "рассказывает", что испачкался за три месяца на берегу, а теперь очистится об лед и сможет добыть "жирного лахтака".
"Этот ролик я сделал ради того, чтобы успокоить всех добрых самаритян, которые волнуются о судьбе белого медведя "Т-34". Шутка, конечно, очень некрасивая по отношению к хищнику, символизирующему чистоту Арктики. Но и с голода от этого он ни в коем случае не умрет, потому что пачкаться белые медведи умеют и покруче, чем жалкая надпись краской. Но при этом дружат с гигиеной и красоту наводить умеют", - отметил Кочнев под видео.
Ученый уточнил РИА Новости, что пока не встанет лед, белые медведи пачкаются в крови и жире своих жертв, песке, грунте и подолгу ходят грязными. С выпадением снега и становлением льдов хищники очищаются.
Кочнев добавил, что место съемки медведя с надписью "Т-34" до сих пор не установлено. По его словам, на Чукотке таких мест, как на видео, он не припомнит. Представитель заповедника "Остров Врангеля" на Чукотке, где находится самый крупный в РФ родовой очаг белых медведей, также сообщил РИА Новости, что инспекторы не фиксировали зверя с надписью на боку на охраняемой территории.
2 декабря, 20:48АкцентыПатриоты или варвары: кто и зачем сделал из белого медведя "танк"Те, кто написал на боку белого медведя "Т-34", наверное, хотели стать героями интернета. Может, думали, что патриоты и готовили стереотипный месседж "врагам". Только, скорее, заработали славу антигероев. Патриотизм – вовсе не о том.
Белый медведь обитает в приполярных областях в северном полушарии Земли. Чукотская популяция белого медведя считается самой большой в мире. Этот зверь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Вид медленно размножается, у молодняка высокая смертность. Кроме того, в последнее время из-за потепления и таяния льдов медведям все сложнее охотиться, поэтому данный вид считается уязвимым.