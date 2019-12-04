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2019-12-04T05:17+0300
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Парламент Японии ратифицировал соглашение о торговле с США
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РИА Новости

Парламент Японии ратифицировал соглашение о торговле с США

05:17 04.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Парламента Японии в Токио
Здание Парламента Японии в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Парламента Японии в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 4 дек – РИА Новости. Японский парламент ратифицировал в среду соглашение о торговле с США, прямая трансляция заседания верхней палаты шла в интернете.
Соглашение регулирует таможенные нормы для торговли сельхозпродукцией и промышленными товарами. В частности, в ответ на требование США открыть рынок для своей сельскохозяйственной продукции Япония согласилась снизить пошлины на свинину и говядину, но в пределах, не превышающих аналогичные показатели для стран-членов Транстихоокеанского партнерства.
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В Японии соглашение критикуется оппозицией из-за отсутствия прописанных на бумаге обязательств США не повышать пошлины на продукцию японского автопрома. В документе говорится лишь о том, что стороны "не будут предпринимать действия, противоречащие духу соглашения, которое основано на отношениях доверия".
Вопрос о необходимости заключения двустороннего торгового соглашения возник после того, как президент США Трамп отказался вступить в Транстихоокеанское партнерство. Переговоры начались в апреле этого года, окончательный итог был подведен на встрече лидеров двух стран в сентябре.
Соглашение вступит в силу 1 января.
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Парламент ЯпонииЯпонияСШАЭкономика
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