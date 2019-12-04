Врач объяснила, почему россияне любят вредные продукты

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королева прокомментировала в эфире Кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королева прокомментировала в эфире НСН результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому 48% россиян признали свой рацион неправильным.

По данным опроса, чаще всего неправильным свое питание считают молодые люди от 25 до 34 лет (56%). При этом о правильности своего рациона чаще говорят представители старшего поколения: от 45 до 59 лет (52%) и от 60 лет (35%).

"Конечно, рафинированные продукты из магазина легко и быстро готовятся, хорошо поглощаются в силу того, что они могут быть вкусными, потому как наполнены жирами в сочетании с солью, специями или, наоборот, сладкими компонентами", – рассказала Королева.

По ее словам, такие продукты "балуют" опиоидную зону в структуре головного мозга, создают условия для поддержания сытости, а также дают возможность успокоиться и получить удовольствие.

Диетолог отметила, что причина употребления вредной еды кроется в незнании у людей того, что лучше купить и как приготовить, и призвала заниматься просветительской работой о полезных продуктах.