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2019-12-04T05:15+0300
https://ria.ru/20191204/1561938397.html
Врач объяснила, почему россияне любят вредные продукты
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РИА Новости

Врач объяснила, почему россияне любят вредные продукты

05:15 04.12.2019
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© Fotolia / sarymsakov.comКебаб
Кебаб
© Fotolia / sarymsakov.com
Кебаб. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королева прокомментировала в эфире НСН результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому 48% россиян признали свой рацион неправильным.
По данным опроса, чаще всего неправильным свое питание считают молодые люди от 25 до 34 лет (56%). При этом о правильности своего рациона чаще говорят представители старшего поколения: от 45 до 59 лет (52%) и от 60 лет (35%).
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"Конечно, рафинированные продукты из магазина легко и быстро готовятся, хорошо поглощаются в силу того, что они могут быть вкусными, потому как наполнены жирами в сочетании с солью, специями или, наоборот, сладкими компонентами", – рассказала Королева.
По ее словам, такие продукты "балуют" опиоидную зону в структуре головного мозга, создают условия для поддержания сытости, а также дают возможность успокоиться и получить удовольствие.
Диетолог отметила, что причина употребления вредной еды кроется в незнании у людей того, что лучше купить и как приготовить, и призвала заниматься просветительской работой о полезных продуктах.
При этом Королева назвала хорошим знаком понимание россиянами того, что они допускают ошибки в питании, и выразила уверенность, что приверженцы перекусов на ходу будут существовать до тех пор, пока им это позволяет здоровье.
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ЗдоровьеВЦИОМРоссияОбщество
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ЛКЛысый Кучерявый
1710207
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