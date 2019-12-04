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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-04T05:10+0300
https://ria.ru/20191204/1561938367.html
На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС "Аль-Баас"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156030/53/1560305337_265:0:2985:1530_1036x0_80_0_0_dc4b3d19f7b64f482ad2b26fd567d3dc.jpg
РИА Новости

На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС "Аль-Баас"

05:10 04.12.2019
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© SANAСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© SANA
Ситуация в Сирии. Архивное фото
РАККА (Сирия), 4 дек - РИА Новости. Стратегически важную гидроэлектростанцию "Аль-Баас" восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.
ГЭС "Аль-Баас", названная в честь правящей в Сирии Партии арабского социалистического возрождения "Баас", построили советские инженеры в конце 1980-х годов. Военные из ЦПВС приехали, чтобы оценить ситуацию на ГЭС.
По словам Варнавского, после начала гражданской войны этот стратегически важный объект был под контролем боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ). В 2017 году отряды "Сирийских демократических сил" освободили территорию и саму ГЭС.
"(Плотина) "Аль-Баас" является стратегически важным пунктом в долине Евфрата... От стабильной работы всего каскада ГЭС зависит устойчивая работа объектов промышленности республики, развитие проектов в социальной сфере, а также благосостояние граждан Сирии", - сказал офицер.
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На ГЭС повсюду следы пожара: террористы, покидая объект, использовали взрывчатку и бензин, с тем чтобы его уничтожить. После боевиков здесь не осталось ни одного целого агрегата. Инженерам приходилось разбирать по два три прибора, чтобы из обломков собрать работающий.
Али Альятим - механик со стажем. На ГЭС он работает 35 лет, с момента постройки. По его словам, каждый день приходится чинить что-то разное, техника очень изношенная, постоянно ломается, из-за этого происходят аварии.
"Хорошо, что меня научил советский инженер, - еще 35 лет назад, когда только строили гидроэлектростанцию", - сказал он журналистам.
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Начальник вахты Абдулла Мухаммед рассказал в свою очередь, что в настоящее время работают две турбины из трех.
"Первая пока на ремонте. Мы каждый час контролируем, какой расход воды из Евфрата, какая сейчас мощность. Часто происходят аварии, оповещения о них приходят сюда (на пульт управления). Здесь все очень удобно и надежно настроено", - отметил он.
В середине ноября сообщалось, что восстанавливают крупнейшую гидроэлектростанцию в городе эт-Табка в провинции Ракка, на тот момент она работала примерно на 50%.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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