В Хабаровске сняли с самолета группу слишком пьяных пассажиров

"Поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о том, что в выдвижном рукаве для прохода на борт самолета сообщением Хабаровск — Иркутск находятся семеро пассажиров, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, часть из которых не может передвигаться самостоятельно. Сотрудники полиции сняли мужчин с рейса и доставили их в дежурную часть", — говорится в сообщении.