В Хабаровске сняли с самолета группу слишком пьяных пассажиров

ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Жителей Бурятии, которые были пьяны настолько, что не могли ходить, сняли с самолета, вылетавшего из Хабаровска в Иркутск, сообщается на сайте управления на транспорте дальневосточного МВД.
"Поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о том, что в выдвижном рукаве для прохода на борт самолета сообщением Хабаровск — Иркутск находятся семеро пассажиров, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, часть из которых не может передвигаться самостоятельно. Сотрудники полиции сняли мужчин с рейса и доставили их в дежурную часть", — говорится в сообщении.
Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. Мужчин привлекли к административной ответственности по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Мировой суд назначил им штрафы от 500 до 600 рублей.
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