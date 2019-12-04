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В Хабаровске сняли с самолета группу слишком пьяных пассажиров
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РИА Новости

В Хабаровске сняли с самолета группу слишком пьяных пассажиров

04:20 04.12.2019 (обновлено: 14:15 04.12.2019)
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© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкАэропорт Хабаровска
Аэропорт Хабаровска
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Жителей Бурятии, которые были пьяны настолько, что не могли ходить, сняли с самолета, вылетавшего из Хабаровска в Иркутск, сообщается на сайте управления на транспорте дальневосточного МВД.

"Поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о том, что в выдвижном рукаве для прохода на борт самолета сообщением Хабаровск — Иркутск находятся семеро пассажиров, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, часть из которых не может передвигаться самостоятельно. Сотрудники полиции сняли мужчин с рейса и доставили их в дежурную часть", — говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. Мужчин привлекли к административной ответственности по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Мировой суд назначил им штрафы от 500 до 600 рублей.
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Республика БурятияХабаровскРоссияПроисшествия
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