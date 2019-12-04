В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра

"В университет от бывшей супруги Олега Пака поступила информация об имевшейся у него судимости. Проведенная служебная проверка показала, что Олег Игоревич действительно был осужден решением суда от 8 февраля 2010 года за избиение супруги по статьям Уголовного кодекса 130 и 116.1 ("Оскорбление" и "Побои"). К сожалению, при трудоустройстве в университет в 2011 году Олег Игоревич об этом обстоятельстве не сообщил, возможно, по забывчивости", — сказал Магаляс.