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В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра
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РИА Новости

В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра

03:42 04.12.2019 (обновлено: 11:34 04.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Причина увольнения главного врача медицинского центра Дальневосточного федерального университета Олега Пака — наличие судимости, заявил журналистам директор департамента внешних коммуникаций вуза Алексей Магаляс.
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом". Пак с этим решением не согласился и обратился в прокуратуру. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что администрация края будет ходатайствовать перед вузом за восстановление Пака в должности.
Здание Дальневосточного федерального университета
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"В университет от бывшей супруги Олега Пака поступила информация об имевшейся у него судимости. Проведенная служебная проверка показала, что Олег Игоревич действительно был осужден решением суда от 8 февраля 2010 года за избиение супруги по статьям Уголовного кодекса 130 и 116.1 ("Оскорбление" и "Побои"). К сожалению, при трудоустройстве в университет в 2011 году Олег Игоревич об этом обстоятельстве не сообщил, возможно, по забывчивости", — сказал Магаляс.

По его словам, Трудовой кодекс не позволяет имеющим судимость, даже погашенную, работать в образовательной организации. Магаляс утверждает, что, по мнению ряда юристов, осужденные ранее по таким статьям не могут быть приняты на работу и подлежат увольнению, если были трудоустроены ранее.
"Вопрос передан на рассмотрение в суд, который и примет окончательное решение. При этом, как мы уже неоднократно сообщали Олегу Игоревичу, согласно Трудовому кодексу, университет сможет вернуться к вопросу его трудоустройства в медицинском центре при положительном заключении комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Приморского края", — отметил директор департамента.
Пак возглавлял медицинское учреждение с момента его открытия в сентябре 2013 года. Он кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Ассоциации нейрохирургов России, главный детский нейрохирург краевого департамента здравоохранения, действительный член Международной ассоциации детских нейрохирургов, член президиума всероссийской общественной организации "Общество по детской нейрохирургии".
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
10 октября, 13:26
Шесть врачей заменяют уволившихся специалистов в онкоцентре Блохина
11864152
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Олег ПакДальневосточный федеральный университетВладивостокРоссияОбщество
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