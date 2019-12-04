"Почта России" начала открывать в своих отделениях аптеки

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Почта России" запустила пилотный проект по реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи, сообщили РИА Новости в компании.

В рамках пилотного проекта аптеки открыты на базе трех почтовых отделений Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти. Подразделение "Почты" в Самарской области получило фармацевтическую лицензию на розничную торговлю лекарствами, уточнили в компании.

Там отметили, что в этих аптеках представлен широкий перечень препаратов, в том числе рецептурных, по доступной цене для обеспечения потребностей различных категорий граждан.

Ожидается, что пилотный проект продлится четыре месяца, его итоги начнут подводить в марте. Решение о масштабировании проекта будет принято по итогам пилота. В компании отметили, что открытие аптек в почтовых отделениях - это продолжение реализации розничного проекта "Почты" по созданию ориентированной на клиента среды в отделениях связи.

"Широкая сеть отделений почтовой связи может стать платформой для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами в селах и городах. Использование почтовой инфраструктуры для повышения качества жизни населения – одна из первоочередных задач "Почты России", - отметил заместитель гендиректора "Почты" по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.