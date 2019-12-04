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2019-12-04T05:03+0300
https://ria.ru/20191204/1561937810.html
"Почта России" начала открывать в своих отделениях аптеки
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РИА Новости

"Почта России" начала открывать в своих отделениях аптеки

03:41 04.12.2019 (обновлено: 05:03 04.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение "Почты России"
Отделение Почты России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Отделение "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Почта России" запустила пилотный проект по реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи, сообщили РИА Новости в компании.
В рамках пилотного проекта аптеки открыты на базе трех почтовых отделений Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти. Подразделение "Почты" в Самарской области получило фармацевтическую лицензию на розничную торговлю лекарствами, уточнили в компании.
Там отметили, что в этих аптеках представлен широкий перечень препаратов, в том числе рецептурных, по доступной цене для обеспечения потребностей различных категорий граждан.
Ожидается, что пилотный проект продлится четыре месяца, его итоги начнут подводить в марте. Решение о масштабировании проекта будет принято по итогам пилота. В компании отметили, что открытие аптек в почтовых отделениях - это продолжение реализации розничного проекта "Почты" по созданию ориентированной на клиента среды в отделениях связи.
Логотип в отделении Почты России
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"Широкая сеть отделений почтовой связи может стать платформой для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами в селах и городах. Использование почтовой инфраструктуры для повышения качества жизни населения – одна из первоочередных задач "Почты России", - отметил заместитель гендиректора "Почты" по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.
"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 500 миллионов посылок, по прогнозам, в 2019 году доставит около 100 миллионов интернет-заказов. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в РФ. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту", составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). "Почта" имеет складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 870 собственных вагонов.
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Обсудить 15
Почта РоссииСамарская областьЭкономика
Популярные комментарии
А Секс-Шопы открыть не побывали - Так компанию не развивают.
4 декабря, 03:58
Vladimir Chawla
1050010
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