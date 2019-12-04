Источник рассказал о новой возможной работе Михаила Ремизова

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Советник гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по аналитической работе политолог Михаил Ремизов покинул госкорпорацию и в ближайшее время может быть назначен на должность в одном из холдингов "Ростеха", рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Информацию об увольнении Ремизова с 29 ноября РИА Новости подтвердили в пресс-службе Роскосмоса. "Да, это так", - сказали там.
По данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, Ремизов переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию (входит в "Ростех"). В ОДК не прокомментировали РИА Новости эту информацию.
Сам политолог отказался комментировать свое увольнение.
О назначении Ремизова в Роскосмос стало известно весной. Сообщалось, что эксперт займется выработкой информационной политики для всей ракетно-космической отрасли и ее популяризацией. В головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш под решение этой задачи был создан информационно-аналитический центр, который продолжает работу.