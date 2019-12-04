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2019-12-04T03:17+0300
https://ria.ru/20191204/1561937745.html
Источник рассказал о новой возможной работе Михаила Ремизова
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РИА Новости

Источник рассказал о новой возможной работе Михаила Ремизова

03:17 04.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Ремизов
Михаил Ремизов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Михаил Ремизов. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Советник гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по аналитической работе политолог Михаил Ремизов покинул госкорпорацию и в ближайшее время может быть назначен на должность в одном из холдингов "Ростеха", рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Информацию об увольнении Ремизова с 29 ноября РИА Новости подтвердили в пресс-службе Роскосмоса. "Да, это так", - сказали там.
По данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, Ремизов переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию (входит в "Ростех"). В ОДК не прокомментировали РИА Новости эту информацию.
Сам политолог отказался комментировать свое увольнение.
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О назначении Ремизова в Роскосмос стало известно весной. Сообщалось, что эксперт займется выработкой информационной политики для всей ракетно-космической отрасли и ее популяризацией. В головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш под решение этой задачи был создан информационно-аналитический центр, который продолжает работу.
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Объединенная двигателестроительная корпорацияМихаил Ремизов (политолог)РоскосмосРостехРоссияОбщество
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