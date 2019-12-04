Источник рассказал о новой возможной работе Михаила Ремизова

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Советник гендиректора Советник гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по аналитической работе политолог Михаил Ремизов покинул госкорпорацию и в ближайшее время может быть назначен на должность в одном из холдингов "Ростеха" , рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Информацию об увольнении Ремизова с 29 ноября РИА Новости подтвердили в пресс-службе Роскосмоса. "Да, это так", - сказали там.

По данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, Ремизов переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию (входит в "Ростех"). В ОДК не прокомментировали РИА Новости эту информацию.

Сам политолог отказался комментировать свое увольнение.