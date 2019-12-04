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2019-12-04T12:03+0300
https://ria.ru/20191204/1561937714.html
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
https://cdn23.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:356:3008:2048_1036x0_80_0_0_46f5211467bb7b4aca30c563c0db1f98.jpg
РИА Новости

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

03:15 04.12.2019 (обновлено: 12:03 04.12.2019)
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© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "Большой семерке".
За документ проголосовали 339 конгрессменов, против — 71. Резолюция не имеет силы закона — она носит рекомендательный характер, так что исполнительная власть не обязана ее соблюдать.
В резолюции говорится, что Россия не должна вернуться в G7 "до тех пор, пока она не станет уважать территориальную целостность соседей и соблюдать стандарты демократического общества".
Ранее этот документ одобрил комитет палаты представителей по иностранным делам.
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"Не хотят, ну и не надо". Нужна ли России "Большая семерка"
О возможном возобновлении формата "Большой восьмерки" говорил в августе президент США Дональд Трамп. Тогда он заявил, что намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7, который пройдет в США. По словам Трампа, многие международные вопросы имеет смысл обсуждать вместе с Москвой.
Тем не менее "Семерка" не достигла консенсуса по этому вопросу. Так, канцлер Германии Ангела Меркель увязала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но для нее это не самоцель.
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G7РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Так Россия и не просится обратно в G7
4 декабря, 03:25
Alex Ivlev
6420003
Теперь пусть подотрутся ей))
4 декабря, 03:37
Аленка Самойлова
5221003
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