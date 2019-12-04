Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

За документ проголосовали 339 конгрессменов, против — 71. Резолюция не имеет силы закона — она носит рекомендательный характер, так что исполнительная власть не обязана ее соблюдать.

В резолюции говорится, что Россия не должна вернуться в G7 "до тех пор, пока она не станет уважать территориальную целостность соседей и соблюдать стандарты демократического общества".

Ранее этот документ одобрил комитет палаты представителей по иностранным делам.

О возможном возобновлении формата "Большой восьмерки" говорил в августе президент США Дональд Трамп. Тогда он заявил, что намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7, который пройдет в США. По словам Трампа, многие международные вопросы имеет смысл обсуждать вместе с Москвой.

Тем не менее "Семерка" не достигла консенсуса по этому вопросу. Так, канцлер Германии Ангела Меркель увязала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.