Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "Большой семерке".
За документ проголосовали 339 конгрессменов, против — 71. Резолюция не имеет силы закона — она носит рекомендательный характер, так что исполнительная власть не обязана ее соблюдать.
В резолюции говорится, что Россия не должна вернуться в G7 "до тех пор, пока она не станет уважать территориальную целостность соседей и соблюдать стандарты демократического общества".
Ранее этот документ одобрил комитет палаты представителей по иностранным делам.
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О возможном возобновлении формата "Большой восьмерки" говорил в августе президент США Дональд Трамп. Тогда он заявил, что намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7, который пройдет в США. По словам Трампа, многие международные вопросы имеет смысл обсуждать вместе с Москвой.
Тем не менее "Семерка" не достигла консенсуса по этому вопросу. Так, канцлер Германии Ангела Меркель увязала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но для нее это не самоцель.
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