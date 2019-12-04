ГИБДД разрешила размещать специальный знак на автомобилях с детьми

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госавтоинспекция Госавтоинспекция РФ считает возможным размещать знаки "Перевозка детей" на легковых автомобилях, где есть беременные женщины и несовершеннолетние, следует из ответа начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Ранее Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать. По мнению депутата, из-за частых конфликтов на дорогах возникает много происшествий, особенно тревожно, когда участниками и жертвами ДТП становятся молодые матери или беременные.

"Полагаем возможным применять опознавательный знак "Перевозка детей" на легковых автомобилях граждан, в которых индивидуально перевозятся несовершеннолетние или находятся беременные женщины, в качестве средства добровольного размещения", - говорится в письме Черникова.