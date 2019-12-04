АТОР рекомендует заранее позаботиться о визах в Европу

"Из-за того, что спрос на выезд за границу заметно возрастает, увеличивается и объем документов, которые подаются на оформление виз в страны выезда. Из-за этого могут увеличиваться и сроки выдачи виз перед Новым годом. Несмотря на то, что сейчас никаких задержек с оформлением виз не возникает, но в преддверие высокого зимнего сезона стоит позаботиться о документах заблаговременно, чтобы избежать рисков несвоевременного получения виз", - сказал Горин.