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Туризм
2019-12-04T03:31+0300
https://ria.ru/20191204/1561937645.html
АТОР рекомендует заранее позаботиться о визах в Европу
https://cdn21.img.ria.ru/images/90579/68/905796822_0:249:4786:2941_1036x0_80_0_0_f929e49210c0631cb47eea616ea2d57d.jpg
РИА Новости

АТОР рекомендует заранее позаботиться о визах в Европу

03:31 04.12.2019
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© Fotolia / gena96Путешествия по миру
Путешествия по миру
© Fotolia / gena96
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российским туристам, которые планируют отправиться на зимние каникулы в европейские страны, стоит учесть повышенную нагрузку консульских отделов и изменение графика их работы перед католическим Рождеством и заранее подать документы на визы, сказал РИА Новости член президиума Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Собеседник агентства отметил, что россияне традиционно используют новогодние каникулы для путешествий, и обратил внимание, что спрос на отдых в нынешние новогодние каникулы среди соотечественников на наиболее популярных направлениях вырос на 17-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Из-за того, что спрос на выезд за границу заметно возрастает, увеличивается и объем документов, которые подаются на оформление виз в страны выезда. Из-за этого могут увеличиваться и сроки выдачи виз перед Новым годом. Несмотря на то, что сейчас никаких задержек с оформлением виз не возникает, но в преддверие высокого зимнего сезона стоит позаботиться о документах заблаговременно, чтобы избежать рисков несвоевременного получения виз", - сказал Горин.
Представитель АТОР подчеркнул, что особенно это касается тех, кто собирается посетить европейские страны, где отмечают католическое Рождество. Консульства этих государств прекращают работу 23 или 24 декабря, то есть накануне Рождества.
"Хочу напомнить, что в последнее время наибольшей популярностью среди россиян пользуются направления "море и солнце", к которым относятся те страны, куда въезд для граждан РФ не требует заблаговременного оформления виз, то есть он полностью безвизовый или оформляется по прилете в аэропорту", - уточнил он.
"Особенно приятно отметить, что, по предварительным данным, в топ-3 наиболее популярных направлений для путешествий в зимние каникулы 2019-2020 годов вошла Россия", - резюмировал собеседник агентства.
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ТуризмДмитрий ГоринАссоциация туроператоров РоссииЕвропаРоссия
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