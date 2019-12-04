Комитет сената США обсудит санкции против Турции на следующей неделе

Если комитет проголосует и одобрит законопроект, для вступления в силу потребуется также, чтобы его принял полный состав сената и палата представителей, нужна и подпись президента Дональда Трампа. В конгрессе критикуют его за нежелание вводить дополнительные санкции против Анкары.
Законопроект призывает ввести против Турции санкции за покупку С-400 в соответствии с ранее принятым санкционным законом CAATSA.
Кроме того, законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит санкции против тех турецких официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии. США уже вводили ранее санкции против Турции из-за операции в Сирии, но отменили их после того, как Анкара согласилась на прекращение огня.
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Палата представителей уже приняла собственную версию санкций против Турции, а в сенате рассматривается еще целый ряд аналогичных законопроектов. Председатель комитета, сенатор Джим Риш ранее заявил, что намерен провести голосование по законопроекту о санкциях против Турции, однако не считает введение санкций наилучшим вариантом действий в данный момент.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.