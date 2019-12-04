В палате представителей США поддержали доклад по импичменту Трампа

Документ принят большинством голосов — 13 против 9, поддержку обеспечили голоса демократов.

Далее вопрос об импичменте рассмотрит комитет по судебным делам, который на основе доклада должен составить конкретные обвинения в адрес Трампа. Впоследствии их вынесут на голосование в палате представителей, и дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы президента США — республиканцы.

Ранее демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.

Пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм заявила, что доклад демократов не содержит никаких доказательств неправомерных действий Трампа. Вице-президент Майк Пенс назвал расследование "постыдным".

Расследование дела об импичменте

Демократы начали процесс импичмента Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен организовать расследование против своего политического противника Байдена.

Позднее, комментируя ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления Киеву помощи и обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена не были связаны.