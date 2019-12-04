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В палате представителей США поддержали доклад по импичменту Трампа
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РИА Новости

В палате представителей США поддержали доклад по импичменту Трампа

02:57 04.12.2019 (обновлено: 09:20 04.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
Документ принят большинством голосов — 13 против 9, поддержку обеспечили голоса демократов.
Далее вопрос об импичменте рассмотрит комитет по судебным делам, который на основе доклада должен составить конкретные обвинения в адрес Трампа. Впоследствии их вынесут на голосование в палате представителей, и дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы президента США — республиканцы.
Ранее демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Президент США Дональд Трамп
3 декабря, 22:26
Демократы заявили, что Трамп препятствовал расследованию по импичменту
Пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм заявила, что доклад демократов не содержит никаких доказательств неправомерных действий Трампа. Вице-президент Майк Пенс назвал расследование "постыдным".

Расследование дела об импичменте

Демократы начали процесс импичмента Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен организовать расследование против своего политического противника Байдена.
Позднее, комментируя ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления Киеву помощи и обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена не были связаны.
Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести главе государства импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено.
Президент США Дональд Трамп
3 декабря, 12:56
Импичмент нанесет ущерб США, заявил Трамп
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампПалата представителей СШАСШАВ мире
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