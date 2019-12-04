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Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
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РИА Новости

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

02:45 04.12.2019 (обновлено: 10:17 04.12.2019)
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Адвокат Алексей Тарасов сообщил, что встретился с задержанным в США российским гражданином Олегом Никитиным и что тот не признает вину.

"Я выступлю одним из его адвокатов. Мы сформировали команду защиты. Я могу подтвердить, что встретился со своим подзащитным вчера, и то, что он отрицает данные обвинения", — сказал Тарасов РИА Новости.

Никитин был задержан по подозрению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
Никитин, которому, по информации обвинения, принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering (KSE), подозревается в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти торговые ограничения.
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
3 декабря, 23:00
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Как сообщил американский Минюст, Никитин и еще двое фигурантов дела (граждане Италии) были арестованы в Саванне, штат Джорджия, и ожидают суда.
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Алексей ТарасовРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Сегодня утром слушал, по радио "Бизнес-ФМ", про этот случай. В кратце суть такая: этот Никитин пытался, через итальянскую фирму, купить газовую турбину высокой мощности, ну, типа это итальянцы покупают, а потом Никитин перекупит у итальянцев. Эта турбина необходима для автономной выработки большого количества электроэнергии на глубинных морских скважинах (в Арктике). В РФ таких турбин не производится, тока в США. Поэтому многие российские проекты по бурению в Арктике приостановлены - нет мощных газовых турбин... Вот и все дела. Выводы делайте сами.
4 декабря, 04:49
Eugene Shilkin
17112113
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