Трамп иронически прокомментировал выход Харрис из президентской гонки

Харрис прекратила предвыборную кампанию во вторник на фоне недостатка собранных средств. Сенатор, известная как яростный критик Трампа, считалась одним из наиболее узнаваемых и сильных кандидатов в начале предвыборной гонки, однако в последние месяцы теряла популярность. Харрис выбыла из гонки за два месяца до первых праймериз, которые пройдут в штате Айова. За номинацию Демократической партии продолжают борьбу около полутора десятков кандидатов.