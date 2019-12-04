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2019-12-04T02:43+0300
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Трамп иронически прокомментировал выход Харрис из президентской гонки
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РИА Новости

Трамп иронически прокомментировал выход Харрис из президентской гонки

02:43 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп иронически прокомментировал решение сенатора от Калифорнии Камалы Харрис выйти из борьбы за место кандидата в президенты США от демократов.
"Жаль. Будем скучать по тебе, Камала!" - написал Трамп в Twitter. Президент США также ретвитнул запись Кори Левандовски, который в 2016 году некоторое время возглавлял предвыборный штаб Трампа. "Еще один свалился замертво. Выходит, это не так легко, как казалось. Трамп нашел связь с людьми, почему он и выиграл 38 праймериз", - написал Левандовски.
Харрис прекратила предвыборную кампанию во вторник на фоне недостатка собранных средств. Сенатор, известная как яростный критик Трампа, считалась одним из наиболее узнаваемых и сильных кандидатов в начале предвыборной гонки, однако в последние месяцы теряла популярность. Харрис выбыла из гонки за два месяца до первых праймериз, которые пройдут в штате Айова. За номинацию Демократической партии продолжают борьбу около полутора десятков кандидатов.
Белый дом в Вашингтоне
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Дональд ТрампСШАВ мире
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