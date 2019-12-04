Украинский эксперт объяснил опасность "Турецкого потока" для Киева

""Турецкий поток" заберет (газ. – прим. ред.) с нашего южного направления, это Одесса-Ананьев-Измаил. То есть, это газ, который шел в направлении Турции через Молдавию и Румынию", - заявил Землянский.

По его словам, поставки по данному трубопроводу полностью обеспечат Турцию газом, который ранее транспортировался через территорию Украины.

"Вторая нитка ("Турецкого потока". – прим. ред.) еще больше усугубит (ситуацию. – прим. ред.). То есть, для нас, как ни парадоксально, "Турецкий поток" представляет большую угрозу, нежели "Северный поток — 2"", - отметил эксперт.

Он добавил, что "Турецкий поток" будет полностью обеспечивать газом юго-восточную и центральную Европу, и напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.

"Открытие газопровода произойдет практически через месяц. И это серьезная угроза", - заключил Землянский.

Две нитки газопровода "Турецкий поток" мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая проложены по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.