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2019-12-04T02:36+0300
https://ria.ru/20191204/1561937335.html
Украинский эксперт объяснил опасность "Турецкого потока" для Киева
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РИА Новости

Украинский эксперт объяснил опасность "Турецкого потока" для Киева

02:36 04.12.2019
117641
© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
""Турецкий поток" заберет (газ. – прим. ред.) с нашего южного направления, это Одесса-Ананьев-Измаил. То есть, это газ, который шел в направлении Турции через Молдавию и Румынию", - заявил Землянский.
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По его словам, поставки по данному трубопроводу полностью обеспечат Турцию газом, который ранее транспортировался через территорию Украины.
"Вторая нитка ("Турецкого потока". – прим. ред.) еще больше усугубит (ситуацию. – прим. ред.). То есть, для нас, как ни парадоксально, "Турецкий поток" представляет большую угрозу, нежели "Северный поток — 2"", - отметил эксперт.
Он добавил, что "Турецкий поток" будет полностью обеспечивать газом юго-восточную и центральную Европу, и напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.
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"Открытие газопровода произойдет практически через месяц. И это серьезная угроза", - заключил Землянский.
Две нитки газопровода "Турецкий поток" мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая проложены по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет по трубопроводу, который сейчас строят в Сербии от границы с Болгарией до Венгрии. Это ветка протяженностью 402 километра, пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров на входе и около десяти миллиардов на выходе. Генеральным заказчиком выступает компания Gastrans. Один из самых сложных участков проходит под рекой Дунай в районе города Смедерево, в 50 километрах к юго-востоку от Белграда.
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Северный поток — 2Турецкий потокВалентин ЗемлянскийГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Работать надо, а не скакать и ненавидеть.
4 декабря, 04:24
Илья Аксенов
13650002
Что ж ты будешь делать..... Что мы ни сделай ни построй, всё против Нэзалежной. Как же их беспокоят все наши телодвижения)))
4 декабря, 03:02
СПСанек Патриот
112131101
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