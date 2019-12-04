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ГА ООН призвала Израиль прекратить поселенческую деятельность
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РИА Новости

ГА ООН призвала Израиль прекратить поселенческую деятельность

02:35 04.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Флаг Израиля. Архивное фото
ООН, 4 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль прекратить поселенческую деятельность, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию "Мирное урегулирование вопроса о Палестине", проголосовали 147 государств, против выступили 7, 13 воздержались.
Согласно документу, Генассамблея ООН подчеркивает необходимость уважения и сохранения территориальной целостности и единства оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.
Авторы подтверждают незаконность поселенческой деятельности Израиля и всех других односторонних мер, направленных на изменение демографического состава, характера и статуса города Иерусалим и оккупированной палестинской территории в целом, включая стену и связанный с ней режим. Резолюция призывает прекратить эти действия.
Кроме того, авторы призывают "обеспечить уход Израиля с оккупированной с 1967 года палестинской территории, включая Восточный Иерусалим", и соблюдать неотъемлемые права палестинского народа, прежде всего право на самоопределение и право на свое независимое государство.
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В ноябре глава правительства Израиля одобрил законопроект о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения Иорданской долины после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что эти поселения не являются незаконными.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.
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