ГА ООН призвала Израиль прекратить поселенческую деятельность

ООН, 4 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль прекратить поселенческую деятельность, передает корреспондент РИА Новости.

За резолюцию "Мирное урегулирование вопроса о Палестине", проголосовали 147 государств, против выступили 7, 13 воздержались.

Согласно документу, Генассамблея ООН подчеркивает необходимость уважения и сохранения территориальной целостности и единства оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Авторы подтверждают незаконность поселенческой деятельности Израиля и всех других односторонних мер, направленных на изменение демографического состава, характера и статуса города Иерусалим и оккупированной палестинской территории в целом, включая стену и связанный с ней режим. Резолюция призывает прекратить эти действия.

Кроме того, авторы призывают "обеспечить уход Израиля с оккупированной с 1967 года палестинской территории, включая Восточный Иерусалим", и соблюдать неотъемлемые права палестинского народа, прежде всего право на самоопределение и право на свое независимое государство.

В ноябре глава правительства Израиля одобрил законопроект о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения Иорданской долины после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что эти поселения не являются незаконными.