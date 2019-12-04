Трамп обсудил с Трюдо НАТО и торговое соглашение с Мексикой

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо НАТО и трехстороннее торговое соглашение США, Мексики и Канады, сообщил Белый дом.
Встреча прошла в Лондоне, где Трамп и Трюдо участвуют в саммите НАТО.
"Лидеры изложили свои приоритеты на предстоящую встречу лидеров НАТО и подтвердили общее намерение финализировать и реализовать выгодное и весьма нужное соглашение США, Мексики и Канады", - говорится в сообщении.
Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс. Парламент Мексики уже ратифицировал соглашение, процедура ратификации запущена и в Канаде, вопрос с ратификацией американским конгрессом пока не решен.