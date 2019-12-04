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https://ria.ru/20191204/1561937192.html
Трамп обсудил с Макроном НАТО и потребовал отмены цифрового налога
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РИА Новости

Трамп обсудил с Макроном НАТО и потребовал отмены цифрового налога

02:10 04.12.2019 (обновлено: 02:20 04.12.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном НАТО, а также потребовал отмены цифрового налога, сообщил Белый дом. Лидеры встречались в Лондоне в преддверии саммита НАТО.
Ранее Макрон вызвал возмущение властей CША, заявив о "смерти мозга" у НАТО. Кроме того, администрация Трампа пригрозила Франции пошлинами на вино, сыр и другие продукты в отместку на введение налога на цифровые услуги.
"Лидеры обсудили свои приоритеты на предстоящей встрече лидеров НАТО и последующие шаги по энергетике и Ирану. Президент Трамп подчеркнул важность того, чтобы Франция обеспечила равные возможности для американских компаний, сняв барьеры на торговлю, в том числе и налоги на цифровые услуги", - говорится в сообщении Белого дома.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании
3 декабря, 18:51
Макрон надеется урегулировать разногласия по цифровому налогу с США
Ранее Трамп пообщался с Макроном в неформальной обстановке - американский президент подвез главу Франции и премьер-министра Италии Джузеппе Конти на своем лимузине на встречу лидеров в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит.
В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Американский лидер заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).
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Эммануэль МакронДональд ТрампСаммит НАТОНАТОФранцияСШАВ мире
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