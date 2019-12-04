В МИД Венесуэлы осудили решение стран "Пакта Рио"

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 дек - РИА Новости. МИД МИД Венесуэлы осудил решение стран "Пакта Рио", ограничивающее въезд и транзит на своей территории для президента Венесуэлы Николаса Мадуро , его жены и ряда высокопоставленных чиновников.

"Вашингтон и его страны-приспешники уже не знают, что придумать... Они создают бесполезные списки, чтобы нападать на нашу страну", - написал он в Twitter.

В списке, включающем 29 высокопоставленных чиновников и представителей венесуэльской власти, кроме Николаса Мадуро и его супруги фигурируют глава МИД Хорхе Арреаса, глава нацсобрания Диосдадо Кабельо, министр обороны Владимир Падрино Лопес, министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо. вице-президент Делси Родригес, генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и министр связи и информации Хорхе Родригес.

Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как " Пакт Рио ", был подписан в Рио -де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки покинули договор в 2012 году.