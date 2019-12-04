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В МИД Венесуэлы осудили решение стран "Пакта Рио"
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РИА Новости

В МИД Венесуэлы осудили решение стран "Пакта Рио"

02:03 04.12.2019
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© РИА Новости / Карлос ЭррераВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Карлос Эррера
Венесуэла. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 дек - РИА Новости. МИД Венесуэлы осудил решение стран "Пакта Рио", ограничивающее въезд и транзит на своей территории для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его жены и ряда высокопоставленных чиновников.
"Вашингтон и его страны-приспешники уже не знают, что придумать... Они создают бесполезные списки, чтобы нападать на нашу страну", - написал он в Twitter.
В списке, включающем 29 высокопоставленных чиновников и представителей венесуэльской власти, кроме Николаса Мадуро и его супруги фигурируют глава МИД Хорхе Арреаса, глава нацсобрания Диосдадо Кабельо, министр обороны Владимир Падрино Лопес, министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо. вице-президент Делси Родригес, генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и министр связи и информации Хорхе Родригес.
Вид на Петаре, район Каракаса
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Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как " Пакт Рио ", был подписан в Рио -де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки покинули договор в 2012 году.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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МИД ВенесуэлыНиколас МадуроВ мире
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