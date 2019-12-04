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2019-12-04T02:09+0300
https://ria.ru/20191204/1561937082.html
После обрушения дома в Белгородской области возбудили уголовное дело
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РИА Новости

После обрушения дома в Белгородской области возбудили уголовное дело

01:54 04.12.2019 (обновлено: 02:09 04.12.2019)
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© ФотоМомент обрушения жилого дома под Белгородом
Момент обрушения жилого дома под Белгородом
© Фото
Момент обрушения жилого дома под Белгородом. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после взрыва газа в жилом доме в Белгородской области, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. По последним данным, один человек погиб, шестеро пострадали.
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
3 декабря, 21:58
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
"Возбуждено уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека)", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, а также допрашивают свидетелей.
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Обрушение дома в Белгородской областиСледственный комитет РФБелгородская областьПроисшествия
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