Страны-члены "Пакта Рио" ограничат въезд и транзит для Мадуро

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Страны-члены Межамериканского договора о взаимопомощи ("Пакт Рио") ограничат въезд и транзит на своей территории для президента Страны-члены Межамериканского договора о взаимопомощи ("Пакт Рио") ограничат въезд и транзит на своей территории для президента Венесуэлы Николаса Мадуро , его жены и ряда высокопоставленных чиновников.

Соответствующая резолюция была принята во вторник в ходе встречи глав МИД стран-участниц Межамериканского договора о взаимопомощи ("Пакт Рио"), проходящей в Боготе.

"Поручить компетентным органам применять, в соответствии с национальным законодательством и соответствующими международными обязательствами, меры по ограничению въезда и передвижения на территориях государств-участников "Пакта Рио" лиц, включенных в "Сводный список", - говорится в тексте резолюции.

В списке, включающем 29 высокопоставленных чиновников и представителей венесуэльской власти, кроме Николаса Мадуро и его супруги фигурируют глава МИД Хорхе Арреаса, глава нацсобрания Диосдадо Кабельо, министр обороны Владимир Падрино Лопес, министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо. вице-президент Делси Родригес, генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и министр связи и информации Хорхе Родригес.

Следующая встреча министров "Пакта Рио" будет проведена в первой четверти 2020 года, говорится в документе.

В сентябре министры иностранных дел стран-участниц так называемого "Пакта Рио", провели встречу, в ходе которой обсудили, какие меры в рамках договора могут быть задействованы в отношении Венесуэлы. До этого, 18 сентября, госдепартамент США сообщил, что вместе с союзниками активирует действие договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне.

Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как "Пакт Рио", был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки покинули договор в 2012 году.