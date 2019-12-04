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Страны-члены "Пакта Рио" ограничат въезд и транзит для Мадуро
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РИА Новости

Страны-члены "Пакта Рио" ограничат въезд и транзит для Мадуро

01:48 04.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Страны-члены Межамериканского договора о взаимопомощи ("Пакт Рио") ограничат въезд и транзит на своей территории для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его жены и ряда высокопоставленных чиновников.
Соответствующая резолюция была принята во вторник в ходе встречи глав МИД стран-участниц Межамериканского договора о взаимопомощи ("Пакт Рио"), проходящей в Боготе.
"Поручить компетентным органам применять, в соответствии с национальным законодательством и соответствующими международными обязательствами, меры по ограничению въезда и передвижения на территориях государств-участников "Пакта Рио" лиц, включенных в "Сводный список", - говорится в тексте резолюции.
В списке, включающем 29 высокопоставленных чиновников и представителей венесуэльской власти, кроме Николаса Мадуро и его супруги фигурируют глава МИД Хорхе Арреаса, глава нацсобрания Диосдадо Кабельо, министр обороны Владимир Падрино Лопес, министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо. вице-президент Делси Родригес, генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и министр связи и информации Хорхе Родригес.
Следующая встреча министров "Пакта Рио" будет проведена в первой четверти 2020 года, говорится в документе.
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В сентябре министры иностранных дел стран-участниц так называемого "Пакта Рио", провели встречу, в ходе которой обсудили, какие меры в рамках договора могут быть задействованы в отношении Венесуэлы. До этого, 18 сентября, госдепартамент США сообщил, что вместе с союзниками активирует действие договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне.
Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как "Пакт Рио", был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки покинули договор в 2012 году.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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