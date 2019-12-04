Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В доме в Белгородской области, где взорвался газ, жили 32 человека, сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел хлопок бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. По последним данным, один человек погиб, шестеро пострадали.
"В этом доме было зарегистрировано 23 человека, проживало 32. Судьба всех нам на сегодняшний день известна", - сказал Чесноков в эфире телеканала "Россия 24".
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