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Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
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РИА Новости

Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ

01:45 04.12.2019
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© Фото : пресс-служба МЧС Белгородской областиОбрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019
Обрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019
© Фото : пресс-служба МЧС Белгородской области
Обрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В доме в Белгородской области, где взорвался газ, жили 32 человека, сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел хлопок бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. По последним данным, один человек погиб, шестеро пострадали.
"В этом доме было зарегистрировано 23 человека, проживало 32. Судьба всех нам на сегодняшний день известна", - сказал Чесноков в эфире телеканала "Россия 24".
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
3 декабря, 21:58
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
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Андрей ЧесноковБелгородская областьПроисшествия
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Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
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